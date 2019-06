Etter to spilte runder i proffdebuten ligger 21-åringen på delt 57.-plass. Han er totalt to slag under par, og har med det ni slag opp til den amerikanske lederen Zack Sucher.

Det så imidlertid lenge stygt ut med tanke på å klare cuten fredag. Etter en god start med birdie på to av de tre første hullene, gikk mer og mer galt for Hovland.

Tre bogeys ble etterfulgt av et lite mareritt på hull nummer ti. Etter en godt utslag bommet Hovland på greenen og havnet i bunkeren. Den brukte han to slag på å komme seg ut av, og deretter måtte han ha ytterligere tre slag på å trille ballen i hullet.

Nerver av stål

Den særdeles ubeleilige trippelbogeyen satte i aller høyeste grad avansementet til de to avsluttende rundene lørdag og søndag i fare. Hovland tok seg imidlertid mesterlig sammen, og med to birdier på de seks siste hullene kom han seg innenfor cutgrensen med minste mulige margin.

21-åringen viste i tillegg nerver av stål med tre par på de tre siste hullene.

Etter endt runde varslet Hovland at han ønsker å se på andre svingtrenere enn nåværende trener Denny Lucas. Treneren tar nyheten med knusende ro.

– Viktor er en nysgjerrig type og leter konstant etter det lille ekstra for å bli bedre. Det er masse informasjon å hente der ute, og han vil bare teste det ut. Jeg kan ikke klandre ham for å prøve å bli bedre. Han er sin egen herre og tar sine egne beslutninger, sier Lucas til VG.

Spieth misset

Hovland tok en sensasjonell 12.-plass i US Open nylig etter å ha gått sisterunden på 67 slag. Totalt endte han på 280 slag i turneringen. Ingen amatør kan vise til lignende tall i turneringens historie.

Zack Sucher leder helgens PGA-turnering i Cromwell foran de to siste rundene. Han har to slags forsprang på landsmennene Chez Reavie og Keegan Bradley.

Stjerner som Phil Mickelson og Jordan Spieth klarte ikke cuten.

(©NTB)