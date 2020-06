KRS har ansatt salgssjef. Dette sier Start og Vipers om den skjerpede konkurransen

KRISTIANSAND: – Jeg er kjempetrigget. Det er veldig mange i byen som vil se et herrelag i eliteserien igjen. Jeg har stor tro på at bedrifter vil støtte oss, men jeg tror ikke vi kommer til å ødelegge for hverandre. Jeg tror heller vi bidrar til at flere mennesker og flere bedrifter i byen får opp øynene for toppidrett, og at flere vil se herrehåndball live, sier Peder Langfeldt.

Denne uka ble det klart at den tidligere sportssjefen i Vipers er ansatt i en 85 prosent stilling som salgs- og markedssjef i Kristiansand Topphåndball (KRS).