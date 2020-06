Filip Ingebrigtsen slo Rodals norske rekord – kom med stikk mot friidrettslegenden

Målet før kvelden på Bislett Games var å slå Vebjørn Rodals norske rekord på den litt uvanlige distansen.

Rodals rekord stammer fra 1996, og ifølge den tidligere olympiske mesteren ble den satt etter et utdrikningslag.

Tiden Ingebrigtsen skulle slå, var 2.16,78.

Hadde hjelp

Brødrene Andreas og Thomas Roth og Håkon Mushom var med som harer foran folketomme tribuner, før Ingebrigtsen måtte klare seg alene de siste 200 meterne.

Det grønne lyset langs linjen var litt foran Ingebrigtsen, men han klarte akkurat å ta Rodals tid da han kom inn til 2.16.48.

– Det var intenst. Det kjennes bra, men det er lenge siden jeg har løpt, kjenner jeg, sa Ingebrigtsen til NRK.

For å markere at han hadde tatt rekorden, så hadde Filip Ingebrigtsen lagd en egen t-skjorte der Rodals navn var strøket over, og byttet ut med hans.

– Den er fin, sa han selv.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Skal løpe to øvelser

Dermed fikk Bislett-arrangøren en drømmestart på stevnet.

Ingebrigsen har prøvd å løpe 1000 meter før. I 2016 var han 17 hundredeler for sent ute.

Senere på kvelden skal Filip Ingebrigtsen løpe 2000 meter sammen med resten av løpebrødrene sine. De har en virtuell kamp mot Team Kenya.