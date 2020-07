Nederlandsk kortbaneverdensmester (27) død

Den nederlandske kortbaneløperen Lara van Ruijven (27) døde på sykehus etter å ha blitt behandlet på et fransk sykehus for en såkalt autoimmun sykdom, melder VG.

Den nederlandske kortbaneløperen på skøyter Lara van Ruijven (27) er død etter et sykehusopphold i Frankrike. Zsolt Czegledi / MTI

Nå nettopp

Det var nederlandske Telegraf som først meldte at hun har ligget i koma siden 29. juni. Hun ble sendt til behandling på et fransk sykehus fire dager tidligere etter å ha følt seg syk under en treningsleir i Pyreneene.

Ifølge norsk helseinstitutt er autoimmune sykdommer noe som gjør at kroppens immunforsvar feilaktig angriper friske celler og ødelegger disse og vevet rundt.

Van Ruijven vant 500 meter under kortbane-VM i Sofia i mars i fjor, og ettersom årets mesterskap ble avlyst var hun regjerende mester på distansen.

Under EM i januar tok hun blant annet sølvet på 1000 meter. Hun har også bronse fra stafetten under OL i Pyeongchang i 2018.

