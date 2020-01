STOCKHOLM/TRONDHEIM: Onsdag kveld fikk Kolstad-streken sitt gjennombrudd i beste sendetid da han dunket inn fire mål på fire forsøk i EM-kampen mot Slovenia.

De siste sesongene har i det hele tatt vært en eneste lang suksessferd for mannen fra Lundamo. Han er blitt en nøkkelspiller for Kolstad i eliteserien, han har fått EM-billett i siste liten, og han har nylig skrevet under en proffkontrakt med den tyske bundesligaklubben Bergischer.