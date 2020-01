Norges EM-stjerne la på seg 10 kg på to måneder. Det ble litt for mye.

MALMÖ: Da tilbudet kom fra en av verdens beste håndballklubber, så den da 19 år gamle Oslo-gutten ingen grunn til å takke nei. Norges største stjerne, Sander Sagosen, tok flere mellomsteg på veien mot toppen. Magnus Abelvik Rød resonnerte annerledes om muligheten hos storklubben Flensburg-Handewitt.

– Jeg tenkte at hvis jeg klarte å etablere meg der, så ville jeg klare det hvor som helst i verden, sier den 2,04 meter høye tungskytteren til Aftenposten.

Tirsdag herjet han da Norge vant for tredje gang i EM. Abelvik Rød banket inn seks mål på syv skudd i den første omgangen og var en av banens giganter. Fredag venter Ungarn i hovedrunden i håndball-EM. Da blir Rød sentral igjen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Det var imidlertid ikke alle som hadde troen for snart tre år siden.

Det kom noen kommentarer. Folk som mente at valget var feil, at det var for tidlig, at han foreløpig ikke hadde noe i Flensburg-Handewitt å gjøre.

– Men klarer du deg der, så viser du hele verden at du er god nok. Jeg synes ikke det var noe vits med et mellomsteg i Sverige eller Danmark. Tyskland er den tøffeste ligaen. Og går det ikke bra, får du heller dra tilbake til Norge, sier han.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

10 kg muskler

I dag er det lett å konkludere med at det offensive valget var riktig. Sist sommer ble Abelvik Rød kåret til verdens beste unge spiller.

Våren 2017 var han ferdig med den norske sesongen i april. Det var fortsatt noen måneder til han skulle møte til oppkjøringen i Tyskland. Han bestemte seg for å gå «all in», og la opp til et hardkjør med to økter om dagen – en med styrke og en med løping.

Da han stemplet inn i sin nye klubb, viste vekten 112 kg. Han hadde lagt på seg over 10 kg. Alt var muskler.

Han spiste mer enn vanlig, men var nøye på at det var de rette tingene han puttet i munnen. Dessuten slapp han belastningen det er å spille kamper, noe som også førte til at progresjonen kom veldig fort.

Det var ingen tvil om at han løftet mye og var veldig sterk, men det ble også et problem på håndballbanen. Det hadde blitt for mye muskler, og han måtte finne den rette balansen.

I dag er han omtrent fem kilo lettere igjen.

– I ettertid ser jeg at jeg skulle brukt litt mer tid på å gå opp i vekt. Det gikk veldig fort, og jeg mistet litt kontakten med hvordan kroppen er, sier han.

Fakta: Magnus Abelvik Rød Født: 7.7.1997. Kommer fra Oslo. Klubber: Bækkelaget og Flensburg-Handewitt. Landskamper/mål: 50/104 Meritter: Tysk seriemester i 2018 og 2019. VM-sølv i 2017 og 2019.

– Ser veldig fornuftig ut

Gøran Johannessen har vært lagkamerat med Rød i Tyskland siden 2018.

Rogalendingen er født i 1994, men forteller at 1997-modellen fra Oslo var så god som junior at han ble tatt ut på samme ungdomslandslag som de tre år eldre gutta.

– Den gangen var han ganske spinkel. Da jeg kom til Flensburg og så hvordan han trente, så skjønte jeg hvorfor han hadde lagt på seg så mye som han hadde gjort. Men det må du også gjøre som håndballspiller, du kan ikke være så tynn som han var før. Det har nok også gjort ham til en mye bedre spiller, sier Johannessen.

Også landslagssjef Christian Berge la merke til utviklingen hos høyrebacken.

– Han var nok litt overivrig en periode. Han var stor, og det var virkelig trøkk i ham. Han er nok glad i å trene og har lyst til å bli veldig god. Nå er han mer dynamisk, og det ser veldig fornuftig ut, sier Berge.

Han mener det var helt fortjent at Rød ble kåret til verdens beste unge spiller. Hvis bakspilleren holder seg skadefri, kan han ifølge Berge bli så god som han selv vil. Berge var selv en høyt verdsatt spiller i Flensburg-Handewitt og tror det er en perfekt arena for Røds videre utvikling.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

En komplett spiller

Sander Sagosen trekker frem kompisens høyde når han blir bedt om å si hva som kjennetegner kollegaen. Det er tross alt vanskelig å komme utenom når du rager såpass høyt over parketten. Samtidig ser Sagosen en veldig klok og spillende spiller.

– Han er veldig bevegelig til å være så lang, noe som er ganske unormalt. Han har dessuten et skudd det virkelig lukter svidd av, beskriver trønderen, som selv vant samme utmerkelse som Rød tre ganger.

Sagosen mener det er helt fortjent at det var en landsmann som tok over tittelen «verdens beste unge spiller».

Det samme mener Gøran Johannessen. Han anser Rød som en komplett spiller.

– Han er den beste forsvarsspilleren vi har i den posisjonen. Med den høyden kan han også skyte fra 10–11 meter, men han er også ganske god mann mot mann til å være så stor, sier Norges playmaker, som også endelig fikk ting til å klaffe mot Portugal.

Magnus Abelvik Rød mener selv at det ikke følger noe ekstra press med å bli kåret til den beste i sin aldersgruppe. Han tror heller ikke det har så mye å si for hvordan folk vurderer ham som spiller.

– Det var ikke noe jeg forventet i det hele tatt. Da jeg først fikk den, så var det bare å ta eierskap til den og si at «du ble det, nå er det bare å jobbe videre mot neste mål», sier Rød.

Det første av dem er enkelt å peke ut: Nå er det EM-gull som gjelder!