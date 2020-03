KRISTIANSAND: – I sandvolleyball er det veldig viktig å opprettholde «touchen». Banen er mindre enn en vanlig sandvolleybane og underlaget her er gress. Men det er like fullt mye jeg kan få ut av å trene her, sier Nils Ringøen – ett av Norges aller største sandvolley-talenter.

Han er til vanlig elev ved ToppVolley Norge i Sand i Rogaland, men på grunn av koronaviruset bor han for tiden hjemme hos foreldrene i Kristiansand. Alt av treningsanlegg over hele Norge er stengt.