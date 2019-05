I forbindelse med Samfunnsløftet til Sparebanken Nord-Norge, vil det nå to ganger årlig bli gitt et talentstipend på 150.000 kroner for å bygge opp talenter og muliggjøre satsingen etter å ha prestert svært bra innenfor sin idrettsgren.

De tre første ut var to skiløperne Anna Svendsen og Erik Valnes, som etter en formidabel sesong ble tatt ut på elitelandslaget, samt kickbokseren Alexandra Divina.