– Med tanke på alle skadeproblemene jeg har hatt, og hva jeg nå sitter igjen med, er dette gull verdt for motivasjonen videre, sier Sigurd Tveit.

For to år siden kom Tveit nærmest fra det store intet, og stormet inn til seier i Ungdomsmesterskap på både 400 og 800 meter foruten at han ble nummer seks i senior-NM – på spesialøvelsen 800 meter. Tiden 1.51,06 som 17-åring bar bud om et nytt løpsess fra Sørlandet.