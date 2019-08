Det bekrefter Henrik og trener Gjert Ingebrigtsen overfor Aftenbladet.

– Dette er et ledd i opplegget for å få Henrik klar til VM i Doha. Det blir tøft for ham etter at han løp 5000 meter i Zürich torsdag. Vi gjør det ikke uten en viss risiko, men det er viktig å sjekke ut hvordan han reagerer på hardkjøret, sier trenerpappa Gjert til Aftenbladet.