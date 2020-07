Bekreftet: Russland får ny betalingsfrist – kan utestenges fra friidretten

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) bekrefter at Russland må betale boten for brudd på dopingreglene innen 15. august for å hindre utestengning.

Russiske utøvere står i fare for å miste OL dersom landets friidrettsforbund ikke betaler bøter innen fristen 15. august. Eugene Hoshiko / AP

30. juli 2020 18:17 Sist oppdatert 14 minutter siden

Deler av den ilagte dopingboten på 91 millioner kroner skulle egentlig vært betalt innen 1. juli.

Nå får det russiske friidrettsforbundet (RusAF) en siste frist for å betale deler av bøtene. Ellers kan russiske utøvere bli utestengt, selv fra å konkurrere under nøytralt flagg. Det kommer frem i en pressemelding fra WA.

– Det internasjonale friidrettsforbundet har i dag bestemt å utestenge det russiske friidrettsforbundet (RusAF) om de ikke betaler bøtene på 5 millioner dollar og 1,31 millioner dollar før 15. august, heter det i pressemeldingen.

Russland har tidligere forklart at den manglende betalingen skyldes at de ikke har nok penger.

Nøytralt flagg

Boten ble ilagt av WA i mars etter at Russland innrømmet brudd på internasjonale antidopingregler og hindring av etterforskningen. Integritetsutvalget fastslo bruk av falske dokumenter, som ga en utøver et alibi til å droppe dopingtest.

Selv om Russland har vært utestengt fra friidrettsvarmen siden 2015 grunnet flere dopingssaker, har utøvere som beviselig er rene, hatt muligheten til å konkurrere under nøytralt flagg.

Den muligheten ryker nå om det internasjonale friidrettsforbundet ikke får sin betaling innen 15. august.

Kan miste OL

Flere russiske utøvere frykter at saken kan koste dem OL i Tokyo neste sommer.

I juni sendte Marija Lasitskene (høydehopp), Sergej Sjubenkov (hekkeløp) og Anzjelika Sidorova (stavsprang) brev til president Vladimir Putin for å sikre at russiske atleter vil kunne delta i de kommende lekene.

Likevel kom det aldri noen betaling fra RusAF til WA 1. juli. Nå får russerne en siste mulighet til å gjøre opp for seg og unngå utestengelse.

