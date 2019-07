Like etter at han satte ny norsk rekord med 13.02,03 og ble toer i Diamond League på 5000 m i London lørdag, fortalte han at han ville droppe distansen i VM hvis den på noen måte kunne ødelegge for 1500 meter.

– Etter å studert løpsopplegget, i Aftenbladet faktisk, er jeg sikker på at jeg skal klare 5000 meter uten at det ødelegger for 1500 meter. Det er en medaljesjanse jeg ikke vil gå glipp av, sier Jakob Ingebrigtsen tirsdag kveld.