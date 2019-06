Kristoff vant Tour of Norway sammenlagt – norsk seier på siste etappe

Kristoff ledet etapperittet ett sekund foran Boasson Hagen før den siste og avgjørende etappen fra Gran til Hønefoss.

I Hønefoss var det Kristoffer Halvorsen som var sterkest i spurten. Like bak fulgte Kristoff og sikret seg med det sammenlagtseieren, mens Halvorsen overtok annenplassen i sammendraget.

– Jeg trodde jeg hadde det, men Halvorsen kom forbi der. Jeg håpte å ta spurten. Det gikk ikke, men jeg vant sammenlagt, og det var det viktigste, sa Kristoff til TV 2 etter målgang.

Boasson Hagen falt av før spurten og måtte dermed se muligheten for sin fjerde sammenlagtseier i rittet gå tapt. På avslutningsetappen ble han nummer tolv. Rudsbygdingen er den mestvinnende siden den første utgaven i 2011 og har gått til topps i 2012, 2013, 2017.

Etappeseieren var Halvorsens andre for sesongen. Sørlendingen vant også femte etappe av Herald Tour Down Under i februar. 23-åringen var også nære å vinne andre etappe av Tour of Norway, men måtte gi tapt mot Álvaro Hodeg i spurten i Mandal.

Dette var Kristoffs første triumf i etapperittet.

Den avsluttende etappen var på 175 kilometer. Rittet startet i Stavanger tirsdag.