Gøran Søgard Johannessen og resten av lagkameratene i SG Flensburg-Handewitt feiret seriegullet i byen sammen med fansen på mandag.

Der kunne de også avsløre at 25-åringen fra Stavanger har valgt å forlenge kontrakten som opprinnelig gikk ut i 2021.

– SG Flensburg-Handewitt og Johannessen sender et klart signal for kontinuiteten og framtiden til den regjerende tyske mesteren, skriver klubben på sin hjemmeside.

– En gang Flensburg, alltid Flensburg

Johannessen har hatt en trøblete periode i Tyskland etter overgangen fra danske GOG i fjor, hvor han slet med skader i starten av oppholdet.

Nå er han glad for å ha planen klar for de neste årene.

– Jeg er veldig glad for at vi ble enige om en avtale så tidlig. Jeg føler meg veldig bra i Flensburg etter kun ett år. Kontrakten gir meg sikkerhet og tillit til å jobbe videre og vi har fortsatt store planer for fremtiden, sier den norske bakspilleren.

Sammen med sine norske lagkamerater Magnus Jøndal, Torbjørn Bergerud og Magnus Abelvik Rød ropte han «En gang Flensburg, alltid Flensburg» til publikum under feiringen av klubbens andre seriegull på rad.

Avslo storklubber

Ifølge Flensburg-Handewitts administrerende direktør Dierk Schmäschke, har Johannessen avslått tilbud fra andre europeiske toppklubber.

– Jeg er glad for at nok en spiller med stort utviklingspotensial har bestemt seg for å bli. Gøran er langt fra ferdig med utviklingen, sier Schmäschke.

Gøran Søgard Johannessen spilte for Stavanger-klubben Viking fra 2010 til 2016, før han startet profflivet i Danmark og GOG.