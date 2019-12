Landslagsprofilen skjøt Vipers til NM-gull med «hemmelig» skade: – Tror det skal ordne seg

Vipers Kristiansand – Storhamar 29–26

For etter at Norge kom på fjerdeplass i VM, er det flere av de nybakte NM-mesterne som har «hanglet».

Kampens store spiller, og toppscorer, Emilie Hegh Arntzen spilte blant annet finalen med en, til nå, ukjent vond skulder.

– Jeg kjenner at den sitter på, det gjør jeg. Det går fint. Jeg får hjelp av fysioene hjemme. Så jeg tror det skal ordne seg, sa hun hemmelighetsfullt uten å ville utdype særlig mer etter finalen.

– Så den gjorde litt vondt i dag også?

– Ja, men det går fint. Jeg tåler det.

Arntzen har tidligere også slitt med vond skulder, og fikk blant annet i 2016 fire dagers kasteforbud på grunn av en slik skade. Hun mener uansett at det ikke er kroppen som er mest sliten etter mesterskapet i Japan.

– Jeg merker det kanskje mest i hodet etter et så langt opphold som et mesterskap er. Det er deilig å ha hatt litt ferie hjemme, fortalte kampens store spiller.

Fakta: Vipers Kristiansand Stiftet: 1938. Tidligere kjent som Våg Kristiansand. Trener: Ole Gustav Gjekstad. Tok søndag sin tredje strake NM-tittel.

Neseknekk og Reistad-comeback

Arntzen var langt fra den eneste som fikk kjenne på at det kan være tøft å spille VM i håndball. Hjem fra mesterskapet kom også Heidi Løke med en knekt nese. Før NM-finalen fikk hun «rettet» den opp igjen.

– Det var faktisk verre å knekke den på plass, enn å knekke den. Det skal jeg ærlig innrømme. Han brukte noen forsøk på å få den på plass igjen også. Så den satt godt, sa Løke og spøkte med at nesen «endelig er rett igjen».

Tilbake fra et syv måneders skademareritt var også stortalentet Henny Ella Reistad. Før kampen fikk hun ekstra stor applaus fra det rosa publikumet.

– Det er noe jeg har ventet veldig, veldig lenge på. Å få komme tilbake i denne kampen, betyr veldig mye, sa Reistad etter kampen.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Ubarmhjertig Løke og skade på VM-profil

Underveis i finalen fikk også Vipers skadetrøbbel da Malin Aune hinket av banen etter åtte minutter.

– Hun har fått en smell i kneet, så håper vi at det ikke er veldig alvorlig, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad etter kampen.

Før Aunes skade hadde Vipers tatt kontroll over kampen, godt hjulpet av en meget opplagt Heidi Løke. For ett år siden spilte hun NM-finale for nettopp Storhamar mot sitt nye lag Vipers. Det endte i 25–31-tap.

I rosa drakt endte det med seier og fem mål på superveteranen.

– Det var utrolig godt å vinne gull igjen, sa hun om hvordan det var å slå gamlelaget, og innkassere sin fjerde NM-tittel.

Terje Bendiksby/NTB scanpix

Overkjøring før nestenkollaps

Etter å ha ledet komfortabelt 15–11 til pause, giret Vipers opp både ett og to hakk til i den andre omgangen. Arntzen var, tross vond skulder, i det umulige hjørnet, og banket inn åtte mål. Med det ble hun finalens toppscorer.

Men da det gjensto femten minutter igjen av finalen, og Vipers ledet med åtte mål, slapp de Storhamar tilbake igjen i kampen.

– Det var en del juleferie-feil, men alt i alt er vi fornøyd med å ta medaljen, mente en litt irritert Arntzen etter nestenkollapsen.

Ledelsen ble likevel aldri mindre enn to mål. Og til slutt var det comeback-Reistad som scoret målet som sikret Vipers gullet.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg ble litt nervøs. Det var veldig deilig å sette målet som ble spikeren i kisten, sa Reistad.