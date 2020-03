– Jeg hadde tenkt å gå for et par personlige rekorder på trening her før jeg setter snuten hjem. Så lenge jeg skal fortsette å trene, så velger jeg å bli værende, sier Sondre Nordstad Moen.

Langdistanseløperen fra Trondheim befinner seg i den lille kenyanske byen Iten, et sted Nordstad Moen kjenner svært godt. Her har 29-åringen vært et trettitall ganger tidligere.