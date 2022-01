Brentford i samtaler med Christian Eriksen om en retur til Premier League.

Brentford har tilbudt Christian Eriksen en seks måneders avtale med opsjon på forlengelse i ytterligere ett år, ifølge britiske medier.

Christian Eriksen kan snart være tilbake på fotballbanen.

NTB

Nå nettopp

Det er velrenommerte The Athletic som melder om Brentfords interesse for dansken.

Eriksen (29) er kontraktsløs etter å ha kommet til enighet med tidligere klubb Inter om å si opp kontrakten i forrige måned.

Han fikk hjertestans under Danmarks EM-kamp mot Finland 12. juni.

Tidligere denne måneden snakket Eriksen med DR om sin ambisjon om å gjenoppta sin profesjonelle karriere, og han sa at han siktet seg inn på en plass i Danmarks lag til Qatar-VM senere i år.

Agenten hans, Martin Schoots, sa senere at å returnere til engelsk fotball ville «føles som å komme hjem».

Eriksen spilte for Tottenham mellom 2013 og 2020, og han spilte over 300 kamper for Nord-London-laget.

Etter å ha vært ute av stand til å spille for Inter på grunn av Serie As medisinske regler om hjertestartere (ICD), trente Eriksen med den danske klubben OB – som han spilte for mellom 2005 og 2008.