Uno-X-sjefen tviler på Tour de France: – Vi synes at vi fortjener det

Uno-X skal sykle kvinnenes Tour de France, men håpet svinner for en plass i herrenes utgave.

KLAR: Jens Haugland (i midten), flankert av Kurt Asle Arvesen (venstre) og Stig Kristiansen (høyre), gleder seg til 2022-sesongen. – Det er en litt kalveslipp-følelse for øyeblikket. Vi vet vi har en stor sesong foran oss, sier Haugland.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Denne uken starter den europeiske sykkelsesongen for alvor, og for det norske Uno-X-laget blir søndagens GP la Marseillaise årets første ritt.

Går alt som laget håper, blir det en rekke franske ritt i løpet av sesongen. Allerede har de fått invitasjon til det kjente klassikerrittet Paris-Roubaix – én av sykkelsportens fem «monumenter», og lagsjef Jens Haugland har fremdeles et håp om at de også er på startstreken i København når Tour de France starter i den danske hovedstaden 1. juli.

– Vi synes at vi fortjener det, men jeg har respekt for at andre ikke synes det, sier Haugland til VG.

PARIS: Tadej Pogacar (gult) kunne trille inn til Paris og triumfbuen som vinner av fjorårets Tour de France.

Samtidig legger han til at han har tvil til at de faktisk får en invitasjon til årets Tour de France.

– Jeg tror ikke vi er der nå, men er det én ting jeg har lært i denne sporten, så er det at ting kan skje, sier Haugland.

Et ritt Uno-X er klare for er Saudi Tour, som starter 1. februar, et ritt som arrangeres av Tour de France-arrangør ASO. Tidligere denne måneden fikk det norske laget kritikk fra Amnesty for den planlagte deltagelsen i rittet.

Haugland sier at de forstår at kritikken kommer, og spurt om deltagelsen er en nødvendig «flørt» med ASO for å styrke Tour de France-sjansene, svarer han:

– Vi er trygge på at vi får de invitasjonene vi fortjener basert på vår identitet og våre prestasjoner.

GOD I FJOR: Rasmus Tiller fikk et gjennombrudd i 2021, og gleder seg stort til Paris-Roubaix. – Drømmen er jo selvfølgelig å vinne på sikt, sier han.

Invitasjonene til flere av sesongens største ritt er ikke gjort kjent foreløpig, men allerede har Uno-X fått invitasjon til nevnte Paris-Roubaix, monumentklassikeren Liège-Bastogne-Liège, La Flèche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad og Volta a Catalunya på WorldTour-nivå.

– Det er ikke overraskende at invitasjonene kommer, men det er samtidig knallhardt for et norsk lag å danke ut mer lokale lag. Det er helt på sin plass, men det er like fullt imponerende, sier Discoverys sykkelekspert Henrik Evensen.

– Det er en anerkjennelse av det vi har gjort og gjør. Det er Champions League i sykkel, rett og slett, sier Haugland om invitasjonene.

I likhet med Haugland, tror Evensen at det skal bli tøft med plass i herrenes Tour de France for Uno-X i år. Evensen er imidlertid meget imponert over måten Uno-X-systemet har bygget seg opp i løpet av de siste årene.

STORTALENT: Tobias Halland Johannessen imponerte stort på vei til sammenlagtseieren i Tour de l’Avenir i fjor.

I 2022 har Uno-X et nystartet lag for kvinnene, som går rett inn på øverste nivå. På herresiden er det både et profflag og et utviklingslag. Tobias Halland Johannessen kjørte for sistnevnte i 2021, men vinneren av «ungdommens Tour de France» – Tour de l’Avenir – er nå klar for profflaget.

– Jeg tenker at dette blir den morsomste og tøffeste sesongen Uno-X har hatt hittil. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og til å kjenne litt på nivået på WorldTouren. Jeg vet jo at det blir mange steg opp nivåmessig for min del i hvert fall, men jeg tror det er muligheter til å finne på noe gøy i flere ritt, sier han til VG.

Lagsjefen mener Tobias og tvillingbroren Anders har vist at de på gode dager er «verdensklasse».

– Det er udiskutabelt, men utfordringen deres er å være stabile og ha kontinuitet over tid. De er veldig store talenter som vi må forvalte på en god måte, sier Haugland.