Gjorde noe han kun har klart én gang før: Sikret seg gull

Sverre Dahlen Aspenes gikk til topps i Tyskland.

Ble europamester i Tyskland: Skatvalingen Sverre Dahlen Aspenes.

26. jan. 2022 13:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er skikkelig artig. Jeg kjente at langrennsfarta mi ikke var høy nok til å være aller raskest, så jeg konsentrerte meg om å gjennomføre fire gode serier på standplass og varte opp med en bra avslutning på sisterunden. Jeg fikk en skikkelig deilig følelse ut fra siste skyting da jeg hørte at russeren Babikov hadde tapt mye på slutten. Da visste jeg at det var mulig.

Det sier Sverre Dahlen Aspenes til Adresseavisen.