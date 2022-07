Svanhild Sand: Sekundet da alt ble svart

Hun var en av de mest lovende fotballspillerne i Norge. Men når tidligere lagvenninner drar til EM, sitter Svanhild Sand (23) hjemme. I løpet av et øyeblikk ble livet endret for alltid.

Sekundet da

alt ble svart

– Jeg vil at folk skal få se hvor galt det kan gå, sier Svanhild Sand.

For bare få år siden var 23-åringen regnet som en av «de neste» i norsk fotball. En lynrask back som kunne jage utrettelig opp og ned langs siden, livsfarlig med ballen i bena.

Helt fra de første finteforsøkene hjemme i Rendalen i Østerdalen dreide livet seg om å bli best.

Svanhild spilte på alle yngre landslag, hele veien opp til U23-landslaget. Allerede som 17-åring var hun i startoppstillingen til Trondheims-Ørn, toppklubben som i dag heter Rosenborg.

Sammen med klubb- og landslagsvenninnen Ingrid Syrstad Engen drømte hun om spill for A-landslaget og i utlandet. Denne måneden vil Barcelona-proffen være sentral for Norge under EM i England. Men Svanhilds drømmer skulle aldri gå i oppfyllelse.

Da VG møter henne bare dager før EM starter, sitter Svanhild i leiligheten hun leier på Storo i Oslo. Hun har kroniske smerter som tidvis er på grensen til uutholdelige. Hun greier ikke å jobbe og tåler ikke lenger høy fysisk aktivitet.

– Helt siden den dagen i 2018 har jeg hatt konstante smerter, forteller hun.

Ett eneste lynraskt øyeblikk var alt som skulle til for å snu fullstendig om på livet og helsen til det unge fotballtalentet. Alt startet med det som så ut som en uskyldig duell på trening, og ingen tok det på alvor der og da.

Svanhilds største ønske nå, er å fortelle sin historie slik hun husker den – for læring, og for å forhindre at andre gjør de samme feilene som hun mener skjedde den gangen.

Hun grøsser når hun tenker tilbake på 30. oktober 2018.

Det er spill på liten bane på treningen denne ettermiddagen. Svanhild får fatt i ballen og skal bare vende opp, men inn fra siden kommer lagvenninnen Tina Fremo, som forsøker å gå i press.

Hodene deres smeller sammen.

Men Svanhild og Tina er så tett på hverandre at sammenstøtet ikke fremstår særlig voldsomt for de som ser på.

– Der og da virker det som en bagatell, sånt som kan skje hele tiden, erindrer Tina Fremo.

Selv er Tina på bena igjen med det samme, men Svanhild kjenner at noe sprer seg fra kinnet og videre opp til tinningen. Et voldsomt trykk slår henne rett ut. Smerten er ekstrem.

I et lite sekund blir alt svart, før noen kommer og hjelper henne.

Det hele går så fort. De to lagvenninnene går ut på sidelinjen og blir undersøkt hver for seg av det medisinske teamet til Trondheims-Ørn.

Svanhild svarer på spørsmål, men merker at hun er litt ør. Hun forteller dette, samt at tinningen dunker. Hun kjenner også jernsmak i munnen. Er det fra blod?

Men adrenalinet pumper fortsatt i kroppen. Svanhild vil helst rett ut og trene mer, det er bare noen få dager til sesongens siste kamp.

Det er nå det skjer, det hun har tenkt og lurt på siden. Svanhild mener at hun blir spurt om hun føler seg kvalm.

– Men akkurat kvalm, det var jeg ikke, forteller hun i dag.

Hun er heller fortumlet, men protesterer ikke når svarene hennes fører til en enighet om at hun kan få fullføre økten.

Etter treningen setter Svanhild seg i garderoben og fotograferer kulen som allerede buler ut av kinnet. Hun tenker at det er et morsomt bilde til minneboken.

Tinningen dunker fortsatt mens hun fotograferer.

Når hun kommer hjem, kjenner hun at lyset fra taklampene plutselig svir i øynene. Hun forsøker å se på TV, men blir uvel av bildene som flimrer forbi, så hun skrur av alle lys og legger seg i mørket på soverommet.

Svanhild er bare 19 år og kan ingenting om hodeskader. Hun er vant til å børste av seg alle vondter i jaget etter å bli best – og legger stolthet i å være tøff.

Hun forstår ikke hva som er i ferd med å skje.

Ett tilstrekkelig sterkt støt mot hodet er nok.

Det kan skade hjernen og dens funksjonsevne, har forskning på hodeskader og hjernerystelser vist.

Etter en kraftig hodesmell, er det viktigste rådet å ta det helt med ro med én gang, i tillegg til å unngå støy, lys og skjermbruk.

Da Svanhild møter opp til trening dagen etter, blir hun undersøkt på nytt.

– Jeg ble klarert for spill resten av uken, forteller hun.

Hodepinen har festet seg som en klo i pannen, men hun biter tennene sammen og trener – ikke bare den dagen, men fire dager på rad.

I garderoben fotograferer hun seg selv igjen. Kulen er blitt til en blåveis under øyet.

Fem dager etter smellen spiller hun kamp, men nå begynner hun å få en dårlig magefølelse.

– Jeg følte jeg knapt visste hvor jeg var på banen, noe jeg også prøvde å si fra om, forteller hun.

Likevel fullfører hun 90 minutter.

Dagen etter kampen drar hun på samling med U23-landslaget. Der møter hun fysioterapeuten Nina Markussen, som slår av en prat med Svanhild – og slik får nyss i at hun har hatt en trøkk mot hodet. Svanhild forteller at hun føler litt merkelig.

Markussen tar fotballspilleren inn til undersøkelse. Da legger hun merke til at noe virker annerledes.

– Hun var ikke helt seg selv, sier Markussen, som i dag jobber for håndballandslaget.

Markussen stiller rutinespørsmål fra en protokoll, og Svanhild husker at hun får en oppgave som burde være banalt enkel: Fysioterapeuten ber henne ramse opp månedene mellom januar og desember.

Det er nå det går kaldt nedover ryggen hennes.

Svanhild husker ikke lenger hva månedene etter januar heter.

– Jeg vil bare at det som skjedde med meg, ikke skal skje med noen andre.

Tre og et halvt år har gått, men på mange måter har tiden stått stille: Den samme følelsen av å være litt ør er der ennå, selv nå, mens Svanhild sitter i sofaen og prater rolig.

Hun har fylt 23 år, og tinningen dunker fortsatt døgnet rundt. Ingen medisiner eller medikamenter har fungert mot den konstante smerten i hodet.

Flere ganger i uken får hun kraftige migreneanfall i tillegg, oppå den daglige hodepinen. Da drar hun for gardinene på soverommet og legger seg med en kald klut på pannen. Hun kan ta migrenetabletter mot akkurat disse anfallene, men de senker blodtrykket hennes og gjør henne bare enda mer svimmel og uvel.

Hun vet aldri hvordan dagen blir når hun står opp. Etter utallige undersøkelser og forsøk på behandlinger har Svanhild fått diagnosen kronisk hjernerystelsessyndrom.

Når hun prøver å sette ord på hvordan det er, kommer tårene.

– Jeg sliter veldig i hverdagen. Tåler ikke trening, ikke høy aktivitet ... Jeg har hodepine hver dag. Jeg prøver å studere, men klarer ikke å jobbe. Livskvaliteten er veldig begrenset, beskriver hun.

Svanhild brukte lang tid på å godta at ingenting skulle bli som før etter det skjebnesvangre øyeblikket i 2018.

Etter den skremmende undersøkelsen på U23-samlingen, ble landslagets lege tilkalt. Svanhild ble sykemeldt, tok seks uker fri fra trening og fulgte et opptrappingsprogram.

Så dro hun videre til Vålerenga, til det hun fortsatt håpet skulle bli starten på hennes store gjennombrudd. Eli Landsem hadde overtalt Svanhild til å bli en del av den nye storsatsingen i hovedstaden.

– Hun var et av de store talentene vi hadde i Norge i den posisjonen, forteller Landsem.

Vålerengas daværende sportslige leder var klar over hjernerystelsen, men trodde det ville gå seg til.

I starten virket det også sånn. Svanhild greide å spille noen få kamper for Vålerenga, og Landsem husker at hun til tider var skikkelig god.

– Jeg begynte å føle meg bedre, og trodde virkelig at det skulle gå, forteller Svanhild.

– Men ... Så sa det bare bom stopp igjen.

I epikrisene fra denne perioden, som VG har fått se, står det blant annet om treninger som ender i uforklarlig rennende neseblod. Fagpersonell gjengir hvordan Svanhilds hverdag nå består av svimmelhet, fatigue og nedsatt konsentrasjon. «Som følge av for hurtig retur til idrett, pådro hun seg post commotion syndrome (kronisk hjernerystelsessyndrom) og migrene», står det også.

Eli Landsem prøvde i det lengste å skaffe forskjellige typer hjelp slik at Svanhild skulle bli frisk.

– Men det gikk ikke, sier den tidligere landslagstreneren.

Hun blir stille en liten stund.

– Jeg synes bare det som har skjedd er skikkelig trist, sier Landsem.

Sommeren 2020 er det over. Da kommer et brev fra nevrologen i postkassen, og der står det svart på hvitt: Svanhild er ufør som fotballspiller.

Landsem og Svanhild enige om å avslutte kontrakten.

I de dårligste periodene tenker hun på det ene spørsmålet hver dag.

Svanhild lurer på hvordan alt ville blitt om hun bare hadde droppet treningene i uken etter smellen, eller hvis noen hadde rådet henne til å ta fri.

– Jeg har vært på mange undersøkelser og fått høre at hadde jeg ikke trent da, ville det ikke blitt så ille, sier hun.

– Jeg skulle sikkert forstått mer selv også, eller bare gått til fastlegen. Men man stoler jo på de man har rundt seg.

Én som har behandlet og undersøkt henne i ettertid, er Narve Bjørneseth. Han er fysioterapeut ved Apexklinikken og har spesialisert seg på hjernerystelser og vestibulær rehabilitering. Svanhild har fritatt ham fra taushetsplikten til denne saken.

– Når det gjelder langvarig hjernerystelse, har vi ikke data på hva det har å si, presiserer Bjørneseth.

– Men forskningsdataene vi sitter på, viser at det tar lengre tid med en akutt hjernerystelse dersom du ikke blir tatt ut av spill med én gang.

Det er derfor det er forsket frem klare retningslinjer for hvordan undersøkelsene ved mistanke om hjernerystelse skal foregå. De har fått navnet Scat5.

Få av de som jobbet i Trondheims-Ørn i 2018 er i klubben i dag. Tarjei Smågesjø var sportslig leder i denne perioden.

– Det jeg husker, er at vi fikk en rapport om at Svanhild kom til landslagssamlingen med en hodeskade. Det var ikke vi klar over, forteller Smågesjø.

– Da måtte vi gå etter hvorfor det ikke var rapportert, og der husker jeg ikke hva vi kom frem til. I ettertid virker det som det har vært veldig uheldig. Vi vil ikke sende spillere på landslagssamling med skader.

VG har vært i kontakt med fysioterapeutene som undersøkte Svanhild den første uken, som ikke ønsker å uttale seg.

– Det er veldig beklagelig at en spiller får skade i fotball, og om ikke varige mén, så i alle fall plager i etterkant. Samtidig er det dessverre en del av risikobildet i idrett. Det er vanskelig å si hva som kunne endret på det, sier den tidligere sportslige lederen Smågesjø.

Svanhild har forståelse for at det kan ha vært vanskelig å vurdere tilstanden hennes, og bærer ikke nag til dem som undersøkte henne. Det er heller detaljer i saksbehandlingen senere hun er skuffet over, sier hun.

I ettertid har flere av de som var involvert fulgt med på henne. Som den tidligere lagvenninnen Tina Fremo, som kom fra sammenstøtet uten problemer.

– Det hele er bare trist. Det er ikke den typen skader du tenker skal sette deg ut av spill og være karrierétruende, sier Fremo.

– Men det viser også hvor skjørt det kan være, legger hun til.

Fysioterapeuten Nina Markussen er også lei seg for hvordan det endte.

– Det viser viktigheten av å ta hodeskader på alvor, og ikke undervurdere dem, sier hun.

Hjernerystelseseksperten Bjørneseth sier at hjernerystelser ofte går under radaren på denne måten.

– Det er et veldig kort øyeblikk der noen vil være synlig ustø, før de brått er stabile igjen. Spillerne er dessuten fulle av adrenalin og vil gjerne spille videre, så det kan tidvis være vanskelig å bedømme om det har skjedd en hjernerystelse, Bjørneseth.

– Derfor er det anbefalt at om det er tvil, skal spilleren tas ut og undersøkes. Men det er lett å si når du ikke står i kampens hete.

En tid etter skaden fikk Svanhild et nytt sjokk.

Da oppdaget hun at hun ikke var tilstrekkelig skadeforsikret gjennom klubben, noe hun hadde regnet med. Derfor fikk hun ikke dekket behandling, og hadde heller ikke rett på erstatning. Moren hennes brukte mye tid på alt av papirarbeid, men det ble til slutt avslag både fra forsikringsselskapet og senere NAV.

Siden hun heller ikke greier å jobbe, har situasjonen blitt veldig vanskelig.

– Jeg har sikkert brukt 100.000 kroner fra egen lomme på behandlinger og diverse. Jeg har jo prøvd alt for å bli bedre, sier hun og nevner alt fra tradisjonell fysioterapi til såkalt koppebehandling.

– Nå bør jeg egentlig ha to nakkebehandlinger hos fysioterapeut i uken, men det har jeg ikke råd til. Så om jeg skal komme med en oppfordring, er det at alle må sjekke forsikringene sine, sier hun.

Hva slags fremtid kan 23-åringen vente seg?

Ifølge hjernerystelsesekspert Bjørneseth er det vanskelig å si noe om prognosene for slike tilfeller. Likevel er det grunn til å håpe:

– Det pågår studier der det jobbes med pasienter som har hatt lengre sykdomsforløp, hvor resultatene er positive, sier han.

På spørsmål om hun er redd for at plagene aldri skal gå over, svarer Svanhild:

– Jeg har lyst til å reise, kanskje en dag få barn, jobbe. Jeg bare håper og tror at det på en eller annen måte går riktig vei, til det bedre.

Svanhild understreker at hun på mange måter også har et godt liv nå, med samboer, støttende familie og forståelsesfulle venner. Men i det stille har hun sørget mye over hvordan livet er blitt, og over karrieren og drømmene hun måtte gi opp.

– Jeg har lagt fra meg det meste av bitterheten for fotballen, men jeg blir lei meg med tanke på hverdagen. Jeg savner energinivået og livskvaliteten jeg hadde. Jeg vil bare stå opp om morgenen uten at hodepine er det første jeg kjenner.

Det er også noe annet hun har tenkt på.

Den «tøffe» mentaliteten hun var så stolt av å ha, den som hun opplevde ble fremelsket i fotballmiljøet.

Kanskje er dette også en historie som viser hva som kan skje om den innstillingen dras for langt?

– Det kan du nok si, konkluderer hun selv.

– Det er jo sånn hele veien, kanskje spesielt i toppfotballen. Jeg har alltid vært den typen. «Jeg gir meg ikke, skal spille uansett». Det er litt sånn. Listen ligger der.

En mager trøst er at nå orker hun i det minste å se fotball på TV igjen.

I hele juli skal Svanhild følge med på venninnen Ingrid under fotball-EM, når hun lever ut det som pleide å være deres felles drøm.