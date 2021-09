Bratberg Lund (23) sendte Sandviken videre til semifinale, men treneren var langt fra fornøyd

Sandviken var langt unna toppnivå i kvartfinalen mot 1.-divisjonslaget Fløya, men gjorde jobben og sikret avansement i cupen.

Marit Bratberg Lund står med seks scoringer på 13 kamper så langt i Toppserien. I dag banket hun inn 1–0-målet i kvartfinalen i cupen.

Sandviken – Fløya 1–0 (1–0)

– Det er veldig gøy, men jeg er litt overrasket, sier dagens matchvinner Marit Bratberg Lund (23) om at hun sørget for å sende Sandviken videre til semifinalen i cupen.

Hun er også toppscorer i klubben, og forteller at det hadde hun ikke ventet da hun kom til Sandviken før årets sesong.

Bare fem minutter etter at dommeren blåste oppgjøret i gang, banket hun ballen i mål i nærmeste hjørne. Hun sørget dermed for at serielederen fikk en drømmestart på kvartfinalen mot 1. -divisjonslaget Fløya.

Scoringen kom etter et kort hjørnespark. Vingbacken fikk ballen fra Lisa Fjeldstad Naalsund, og lurte den inn i nærmeste hjørne forbi en sjanseløs Fløya-keeper.

23-åringen mener lagvenninnene er en av årsakene til at hun presterer så bra i Bergen.

– Det er lettere å gjøre det bra når alle rundt er så gode, sier hun.

23-åringen mener årsaken til suksessen handler om at hun er en del av et godt lag.

– Viktig at vi ikke blir fornøyde

Bratberg Lund har en av Norges mest fryktede venstreføtter, og er kjent for presise innlegg og livsfarlige dødballer. Denne sesongen har hun banket inn seks mål og hatt like mange assist i løpet av 13 kamper i Toppserien. I dag kom første målet i cupen.

Sandviken-trener Alexander Straus sier at hun betyr mye for laget.

– Det var ikke først og fremst fordi hun scorer mange mål vi hentet henne, men vi visste at hun er god offensiv, sier han.

Straus legger til at hun fortsatt har litt å jobbe med defensivt, og understreker at spillerne har fått mye skryt mens de har vært gode. Nå må de tåle at de også får beskjed når de ikke presterer på det nivået han vet de er gode for.

– Det er viktig at vi ikke blir fornøyde. Det er vår verste fiende, sier han.

Fakta Sandviken – Fløya 1–0 (1–0) NM, kvartfinale, Stemmemyren 150 tilskuere Mål: 1–0 Marit Bratberg Lund (5 min.) Gult kort: Marit Bratberg Lund Sandviken (4–4–2): Aurora Mikalsen – Cecilie Redisch Kvamme, Tuva Hansen, Ingrid Østervold Stenevik, Guro Bergsvand (Marthine Østenstad inn etter 65 min.), Mille Aune (Ingrid Marie Karlsen Spord inn etter 58 min.), Rakel Engesvik (Elisabeth Terland inn etter 58 min.), Lisa Fjeldstad Naalsund, Marit Bratberg Lund, Signe Gaupset (Vilde Hasund inn etter 84 min.), Maria Dybwad Brochmann (inn Vilde Drange Veglo etter 65 min.). Vis mer

Sjansesløseri

Etter 1–0-målet klarte gjestene fra Tromsø å holde tett bakover. Sandviken kom til flere sjanser i løpet av de første 45 minuttene, men ble stoppet av et solid forsvarsspill av gjestene.

Etter pause presset vertene på Stemmemyren gjestene enda lenger bakover på banen. Etter drøyt åtte minutter ut i omgangen kom Maria Brochmann til en stor sjanse foran mål etter en flott pasning fra Signe Gaupset, men rotet det til for seg selv i avslutningsfasen.

Slik fortsatte det. Sandviken kom til sjanse etter sjanse, men manglet det siste lille for at kvartfinalen skulle ende i en målfest.

De siste 25 minuttene ble ekstra tøffe for Fløya. Straus byttet inn Terland, Østenstad, Spord og Veglo, som er tilbake etter å ha vært på lån til Åsane, og rullet opp laget.

Normalt ville dette vist igjen på resultattavlen. Men ikke i dag.

– Jeg vet ikke helt hva som gikk galt. Vi hadde avtalt på forhånd at vi ikke skulle skru av, slik vi har gjort noen ganger tidligere, sier kaptein Tuva Hansen etter kampen.

Hun forklarer at verken pasninger, touch eller enkle bevegelser satt som de skulle i dag, men er glad for at de likevel klarte å sikre avansement i cupen.

– Det er det viktigste, sier hun og smiler lettet.

– Håper kampen blir en vekker

Treneren la heller ikke skjul på at han ikke var fornøyd med lagets prestasjon i kvartfinalen mot Fløya. Tromsø-laget som ligger på nederste halvdel av tabellen i 1.-divisjon ble en tøffere motstand enn håpet for serielederen.

– Vi burde scoret mer, vært mer skjerpet og mer til stede. Det er ikke større forskjell enn at når vi slipper oss ned fra normalt nivå, så blir det jevnt. Jeg håper at dette gir spillerne en vekker, sier han etter kampen.

Sandviken er det første laget som er klar for semifinale. De resterende kampene spilles i dag og i morgen:

LSK kvinner – Klepp: i dag 15.00

Kolbotn – Vålerenga: i dag 17.00

Rosenborg – Avaldsnes: søndag 12.00

Straus bryr seg ikke om hvem de møter i semifinalen. Han er mer opptatt av hvor kampen spilles.

– Jeg håper det blir hjemmekamp. Det er det eneste jeg er opptatt av, sier han.

– Det er veldig spennende både i serien og cupen nå, men vi må bare ta en kamp av gangen og ta det som kommer, sier Bratberg Lund.

Neste seriekamp er 25. september. Da møter Sandviken Kolbotn på bortebane.