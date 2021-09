Hovlands styrke i Ryder Cup – rankes som en av de beste

Viktor Hovland (24) stortrives med å spille matchplay. Det er med på å gjøre forventningene store til Ryder Cup-debuten fredag.

HØYE FORVENTNINGER: Viktor Hovland antas å bli en av Europas viktigste spillere i Ryder Cup-duellen med USA i helgen. Her fra åpningsseremonien natt til fredag.

24. sep. 2021 10:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Hvis du får en spiller du funker bra med blir det mye mer morsomt. Jeg har fått mye erfaring i matchplay gjennom college og vi spilte det masse da jeg var mindre. Jeg vil si at noe av min beste golf har blitt spilt i dette formatet, sier Hovland.

I 2018 fikk Hovland et gjennombrudd da han vant den største og gjeveste golfturneringen for amatører, U. S. Amateur Championship, som ble spilt i matchplay.

Fakta Fredagens foursome-kamper fra klokken 14.05 Kamp 1: Garcia/Rahm mot Spieth/Thomas

Kamp 2: Casey/Hovland mot Johnston/Morikawa

Kamp 3: Westood/Fitzpatrick mot Berger/Koepka

Kamp 4: McIlroy/Poulter mot Cantlay/Schauffele Vis mer

I matchplay, som brukes i Ryder Cup, telles poengene i antall seirer på enkelthull på runden – ikke i antall slag brukt totalt på runden, som i «vanlig» golf.

Hovland var blant de åtte som ble valgt ut til fredagens foursome-kamper. Hovland spiller med Paul Casey mot Dustin Johnson og Collin Morikawa.

Fakta Slik spilles Ryder Cup Ryder Cup spilles fredag-søndag der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og tolv singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort, beholder regjerende mester Europa trofeet. Foursome Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Vis mer

– Det handler om å bli komfortabel og gjelder å få momentum. Ingenting er mer morsomt enn det, sa Hovland.

Nordmannen er nummer 14 på verdensrankingen, men Golf Digest vurderer Hovland som den sjette beste av de 24 som skal spille Ryder Cup.

PAR: Paul Casey og Viktor Hovland skal spille sammen fredag.

«Han er en klar kandidat til å vinne tre poeng eller flere denne uken», skriver Golf-magasinet. Maksimalt kan hver spiller vinne fem poeng for sitt lag.

Golf Digest holder kun Europas Jon Rahm og Rory McIlroy, samt USAs Justin Thomas, Patrick Cantlay og Xander Schauffele som sterkere – i den rekkefølgen.

Ryder Cup-kaptein for europeerne Pádraig Harrington mener det er åpenbart at Hovland kan spille alle de fem kampene.

Fakta Lagene Hovland utgjør det europeiske laget sammen med Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Jon Rahm, Lee Westwood, Bernd Wiesberger, Sergio Garcia, Shane Lorwy og Ian Poulter. Pádraig Harrington er kaptein.

USAs lag består av Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Justin Thomas, Xander Schauffele, Tony Finau, Jordan Spieth, Scottie Scheffler, Daniel Berger og Harris English. Steve Stricker er kaptein. Vis mer

Niklas Diethelm, tidligere landslagstrener som har jobbet med Hovland, mener det er to grunner til at Hovland behersker matchplay.

– Det er veldig tungt å spille mot en som aldri gjør feil. Du føler alltid at du må gjøre en birdie. Slagstyrken til Viktor er så bra, sier Diethelm og fortsetter:

– Han er også veldig bra i hodet. Han bryr seg ikke om de gangene han bommer. Golf er et veldig mentalt spill, og der er Viktor svært sterk.

Diethelm er ikke redd for at den prestisjetunge turneringen mellom USA og Europa vil gi Hovland store nerver.

– Han burde jo bli veldig nervøs, men han har ikke vist det tidligere. Han er ikke den typen. Helt siden han var 16 år og var med på EM for første gang har han vært en kald fisk.

GOD STEMNING: Viktor Hovland poserte med konene til lagkameraten Sergio Garcia og Europas visekaptein Henrik Stenson: Angela Akins Garcia (til venstre) og Emma Löfgren (til høyre).

Gjennom historien har USA et solid overtak med 26 seirer mot europeernes 14. Men Europa har vunnet ni av de siste tolv, tross at amerikanerne stort sett har dominert rankinglistene.

– Det handler nok mye om lagfølelsen. En enkel forskjell er at på Europatouren, så spiser spillerne middag sammen ofte. På PGA Touren er spillerne mest med sitt team og spiser alene. Det virker som europeerne koser seg mer sammen, sier Diethelm.

USAs kaptein Steven Stricker sa tidligere denne uken vel å merke at de har den siste tiden hatt flere middager sammen, og amerikanerne bruker særlig mye tid på bordtennis i lag.

Harrington har rost Hovlands bidrag for lagfølelsen.

– Viktor er bare herlig å være i nærheten av. Han er veldig god på å knytte oss sammen. Han er senteret for masse tull og moro utenfor banen. Han er super, sier Harrington

På verdensrankingen er USAs tolv Ryder Cup-spillere i snitt nummer 8,9 – mens Europas spillere i snitt er nummer 30,8.

«USA har vært soleklare favoritter i hver eneste Ryder Cup jeg har sett så lenge jeg kan huske. Likevel har Europa vunnet ni av de siste tolv gangene. Jeg tror de vinner igjen. Med Viktor Hovland i en av hovedrollene, skriver Magnus Sveen, ansvarlig redaktør i Norsk Golf.

Fakta Verdensrankingen i golf Jon Rahm (Spania) Dustin Johnson (USA) Collin Morikawa (USA) Patrick Cantlay (USA) Xander Schauffele (USA) Justin Thomas (USA) Bryson DeChambeau (USA) Louis Oosthuizen (Sør-Afrika) Tony Finau (USA) Brooks Koepka (USA) Harris English (USA) Abraham Ancer (Mexico) Jordan Spieth (USA) Viktor Hovland (Norge) Rory McIlroy (Nord-Irland) Vis mer

Eurosports ekspert Marius Thorp vurderer Hovland til terningkast 5 før Ryder Cup-debuten. Manglende erfaring for 24-åringen er det som trekker ned.

«Det er ikke uten grunn at samtlige peker på nordmannen som en de vil spille med og en som blir ekstremt viktig for laget, både i år, men også i mange år fremover. Viktor passer perfekt i lagspill og har vist gjennom hele sin collegekarriere at han behersker singlematcher veldig godt», skriver Thorp på Eurosport.