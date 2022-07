RBKs protest ble avvist: Rekdal mener fortsatt det er feil

Markus Henriksen må stå over Rosenborgs neste kamp til tross for anken. Kjetil Rekdal forteller at de nå ikke vet om de skal anke videre.

Rosenborg-kapteinens røde kort ble diskutert i forbundets disiplinærutvalg tirsdag. Etter kampslutt mente Markus Henriksen selv at utvisningen var feil.

5. juli 2022 17:12 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag bekreftet Kjetil Rekdal til Adresseavisen at Rosenborg kom til å legge inn en protest på utvisningen til Markus Henriksen mot Viking. Håpet var å slippe straffen på én kamps utestengelse.

– Vi er ikke enig i den beskrivelsen som blir gitt av situasjonen. Det er dommeren som dømmer, men vi har ingenting å tape på å signalisere at vi ikke er enig, sa Rekdal mandag.