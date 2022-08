En 50 år lang kjærlighetshistorie

Per Ravn Omdal har ruslet rundt med fotballegender, korrupte idrettsledere og prinsesser. Her er den tidligere NFF-presidentens sju sterkeste Norway Cup-minner.

Norway Cup ble avlyst grunnet koronapandemien både i 2020 og 2021. Nå er Per Ravn Omdal endelig tilbake på Ekebergsletta.

14 minutter siden

Per Ravn Omdal kommer mot oss med et bredt smil om munnen. Det er liten tvil om at den tidligere fotballpresidenten trives på Ekebergsletta.

– Ja, det er fint her oppe på Ekeberg, sier han på bred rogalandsdialekt.

Han kjenner ikke hver eneste gresstust og stein, men det er få, om noen, som har gått flere meter her oppe enn Omdal. Slik blir det etter 50 år på «Sletta».

Han var til stede da turneringen ble arrangert for første gang sommeren 1972. Siden har han vært innom hver eneste gang. Dette blir den 48. i rekken.

– Det er fortsatt like gøy, om ikke mer, sier han.

Bak Omdal gjøres det klart til verdens største fotballturnering. Vi treffer han to dager før den offisielle åpningen.

Hele hans liv har dreid seg om fotball. Fra å være aktiv spiller selv, til å tre på seg trenerjakken. Deretter ble han idrettsleder. Han har hatt store roller både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet som president i Norges Fotballforbund, i tillegg til en rekke ulike verv i Uefa og Fifa.

Men for den fotballelskende 74-åringen har Norway Cup alltid vært størst.

På listen over hans beste minner finner vi prinsesser og legender, men den største opplevelsen er ingen av delene.

Her er sju av hans beste minner i tilfeldig rekkefølge: