Tung Ruud-smell på gress etter French Open-bragden

(Casper Ruud- Ryan Peniston 6-7, 6-7) Norges tennisstjerne Casper Ruud (23) fikk et ublidt gjensyn med gresstennis og røk ut i første runde av ATP500-turneringen på Queen's Club i London.

14. juni 2022 16:40 Sist oppdatert 8 minutter siden

Det var naturligvis knyttet store forventninger til Ruud før tirsdagens kamp i London. Han kommer tross alt fra finaletap mot Rafael Nadal på grus i Grand Slam-turneringen French Open nylig.

Men på gress fungerer det foreløpig ikke for Ruud. Det er langt fra optimalt ettersom turneringen i London ville vært gode forberedelser til Wimbledon senere i juni.

Ryan Peniston, nummer 180 på verdensrankingen, ble rett og slett for sterk.

– Jeg kan ikke tro det, det føles som en drøm, sier Ryan Peniston i et intervju med arrangøren kort tid etter at seieren over Ruud var et faktum.

– Jeg slet med å sove i natt, for jeg lå og tenkte på denne kampen. Casper var så god i French Open, og det var mye forlangt at jeg skulle måle meg med ham, men ute på banen må man tro at man kan vinne, og det var det jeg gjorde.

FORTVILER: Casper Ruud, her underveis i kampen mot Ryan Peniston tirsdag.

– Kjenner seg ikke helt hjemme

Nettspillet til Ruud var blant annet ikke presist nok. 23-åringen smilte oppgitt etter flere av feilene han gjorde ved nettet.

Flere ganger slet han også med å holde seg på beina på gresset i London og gjorde flere upressede feil enn Peniston.

– Det er tydelig å se at Casper Ruud ikke kjenner seg helt hjemme på gresset, uttalte Discovery-kommentator Ola Bentzen.

1.-seedet Ruud

Den tre år eldre Peniston hadde aldri møtt noen innenfor topp 50 på rankingen før kampen mot Ruud, som er nummer 5.

Ruud var 1.-seedet i turneringen. Det har han opplevd å være tre ganger tidligere, og alle de turneringene har han vunnet. Den statistikken stoppet nå ettersom gress ikke er Ruuds foretrukne underlag å spille på.

Problemer

Ruud hadde problemer allerede i første sett. Peniston hadde god kontroll på egen serve, men hadde blant annet fire bruddballer mot Ruud selv om nordmannen holdt sin egen serve.

I tiebreaket (på stillingen 6–6 og jakten på det syvende poenget) kom Ruud godt i gang med 2-0, men Peniston tok fem strake poeng og sikret til slutt settet.

Ruud fikk behandling av det ene beinet før det andre settet, men så ut til å kunne fortsette uten problemer.

FIKK BEHANDLING: Casper Ruud, her underveis i kampen mot Ryan Peniston.

Glimtet til

I neste sett holdt spillerne serven til 3-3, men det lysnet for Ruud da han fikk kampens første servebrudd til 4-3. Han vant til og med det gamet blankt, men det viste seg å være bare et glimt. Peniston skaffet seg tre bruddballer i neste game og utnyttet den tredje til å bryte tilbake til 4-4.

Det ble derimot ikke flere brudd, og det endte med tiebreak også i 2. sett.

Der var Peniston klart best. Med solid spill vant han fire poeng på rad og skaffet seg fire matchballer på 6-2. Han utnyttet den første.

Oppkjøring til Wimbledon

Ruud opplevde karrierens hittil største eventyr da han tok seg til finalen i Grand Slam-turneringen Roland-Garros i Paris i starten av juni. Der ble det tap for barndomsidolet Rafael Nadal. Nå er sesongen på gress godt i gang, og årets tredje Grand Slam-turnering starter i slutten av juni i Wimbledon.

Ruud fikk sine sitater om underlaget delt over «hele internett» da han fleipet og sa at han synes «gress er for golfspillere».

i Wimbledon har nordmannen røket ut i 1. runde begge gangene han har stilt opp (2019, 2021).