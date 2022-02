Superstjernen vraket USA – kan vinne tre OL-gull for Kina

Friski-stjernen Eileen Gu (18) - født og oppvokst i California - er favoritt til å vinne tre OL-gull i Beijing. For vertsnasjonen Kina.

SKI-ESS: Eileen Gu (18) er verdens beste kvinnelige friskikjører, modell, yndet sponsorobjekt, født i San Fransisco - og representer Kina i OL.

– For meg var dette en utrolig vanskelig avgjørelse å ta, skrev Eileen Gu på sin Instagram-konto for snaut tre år siden.

Da var hun 15 år gammel og hadde to måneder tidligere tatt sin første seier i verdenscupen. Den utrolige vanskelige avgjørelsen hun nettopp hadde tatt var å bestemme seg for å konkurrere for Kina i stedet for nasjonen der hun er født og har vokst opp, nemlig USA.

I 2021 vant hun X Games-gull i halfpipe og slopestyle i Aspen, samt bronsemedaljen i Big Air. Det samme gjorde hun i VM samme sted.

– Hun er gullfavoritten. Jeg tror ingen er på hennes nivå. Jeg kan se for meg at hun tar medalje i alle tre øvelsene, sier den tidligere friskistjernen Jen Hudak (35) til New York Post foran OL 4.-20. februar.

– Muligheten til å inspirere millioner av unge mennesker der moren min ble født under vinter-OL 2022 i Beijing, er en «en gang i livet-sjanse» til å promotere sporten jeg elsker. Gjennom skikjøringen håper jeg å forene folk, felles forståelse, bidra til kommunikasjon og vennskap mellom nasjoner, uttalte Gu rundt sitt kontroversielle valg.

Fakta Kan vinne tre OL-gull Norge stiller med seks friski-utøvere i Beijing: Birk Ruud, som er blant gullfavorittene i Big Air og slopestyle, Ferdinand Dahl, Christian Nummedal, Tormod Frostad, Johanne Killi og Sandra Eie. Ingen av de norske er kvalifisert for halfpipe. Eileen Gu har vunnet alle tre øvelsene i verdenscupen og er favoritt til å gjøre det samme i OL for sitt nye fedreland. Kvinnenes kvalifisering i Big Air starter mandag morgen 7. februar Beijing-tid (09.30/02.30 norsk tid), finalen starter dagen etter klokken 10.00. Slopestylekvalifiseringen starter søndag 13. februar klokken 10.00 lokal tid - det vil si 03.00 norsk tid. Finalen går mandag 14. februar klokken 09.30 (02.30). Halfpipe starter med kvalifisering torsdag 17. februar, med finale dagen etter. Vis mer

NORSK UTFORDRER: Norges Johanne Killi (til venstre) kom på 3. plass i slopestyle i Dew Tour i Colorado begynnelsen av desember. Eileen Gu (til høyre) måtte se seg slått av Frankrikes Tess Ledeux.

– Jeg har ingen rett til å dømme. Men Eileen er fra California, ikke Kina, og hennes avgjørelse virker opportunistisk, sier tidligere X Games-vinner (halfpipe 2010) Jen Hudak.

– Hun ble en utøver fordi hun vokste opp i USA, der hun hadde tilgang til treningsfasiliteter og trenere. Som kvinne ville hun ikke hatt det i Kina. Det synes jeg er trist, tilføyer Hudak.

Gu begynte å stå på ski da hun var tre år gammel. Da meldte moren henne inn i en skiskole i Lake Tahoe. Hun er høy (172,5 centimeter) og atletisk, snakker flytende mandarin og skal begynne å studere ved prestisjeuniversitet Stanford (i USA) etter OL.

POSTERGIRL I BEIJING: Eileen Gu på en reklameplakat ved en bussholdeplass i OL-byen for en måned siden.

Ifølge ESPN er hun blitt kalt forræder i sosiale medier, anklaget for å ville berike seg økonomisk, og for å la seg bruke som politisk verktøy av kinesiske myndigheter.

Det er ingen tvil om at hun for lengst har tjent seg rik på å ha en ski i et stort amerikansk sponsormarked, og en i det kinesiske. Hun har inngått avtaler med Red Bull, Cadillac, Apple-eide Beats by Dre (høretelefoner) og Victoria’s Secret i USA - samt flere enn 20 i sitt nye hjemland, blant andre Bank of China, China Mobile og Starbucks Kina.

MODELL: Eileen Gu viste seg frem under en utstilling mote i Metropolitan Museum of Art i New York i september i fjor. Hun jobber for modellbyrået IMG.

ESPN hevder at det ikke er klargjort om hun har gitt avkall på sitt amerikanske pass. Den internasjonale olympiske komité (IOC) krever imidlertid at en OL-deltager bærer pass for nasjonen vedkommende representerer og konkurrerer for. Kinesiske myndigheter tillater heller ikke dobbelt statsborgerskap, det vil si et utover det kinesiske.

Gu skal via sin agent ha avstått fra å kommentere dette uavklarte forholdet.

18-åringen har angivelig for vane å si at hun er amerikaner i USA, og kineser når hun oppholder seg i Kina. Moren Yan er kinesisk, faren amerikaner. Ifølge medier skal han i motsetning til moren ha valgt å holde en lav profil, og Gu er vokst opp sammen med moren og mormoren.

Spørsmålet som nå blir stilt er hvor vidt Eileen Gu kommer til å legge bånd på seg under OL i Beijing i forbindelse med pressekonferanser og konkurransene - for Gus del i Big Air, halfpipe og slopestyle.

ATLETISK: Eileen Gu vant halfpipe i Dew Tour i Copper Mountain i Colorado rett før jul.

OL-arrangøren har signalisert at kritikk rettet mot vertsnasjonen i liten grad vil bli tolerert. Mange utøvere har gitt uttrykk for at de oppfatter «advarslene» som om de er pålagt munnkurv.

– Vi kan ikke snakke om noe som er viktig, og det er skikkelig «bullshit», sier USAs dobbelte OL-gullvinner i snowboard (2014/2018), Jamie Anderson (31).

Hun skal som en av favorittene delta i slopestyle og Big Air i Beijing.

Ifølge ESPN pleier Eileen Gu sine mediekontakter å oppfordre journalisten til kun å stille henne spørsmål om sporten. Hun har avslått å svare når hun en sjelden gang er blitt spurt om menneskerettighetene i Kina.