Tidligere sykkeltopp selvkritisk: – Steffen var bare toppen av isfjellet

Ti år etter at Steffen Kjærgaard (49) innrømmet dopingbruk, er tidligere generalsekretær i Norges cykleforbund, Bjørn Sætre, sikker på at andre norske toppsyklister gjorde det samme.

KAPTEIN OG HJELPERYTTER: Lance Armstrong og Steffen Kjærgaard i US Postal. Begge benyttet dopingmidler på 2000-tallet.

Det sier Sætre i forbindelse med VG-podcasten «Guds hånd», som lanseres i dag.

Han jobbet i mange år som generalsekretær i Norges cykleforbund og har vært tett på både bredde og topp i det norske sykkelmiljøet. Sætre var sentral i tiden da det ble gjennomført «avhør» av rundt 30 tidligere og daværende norske toppsyklister i 2013 og 2014.

Konklusjonen til Antidoping Norge var at ikke alle fortalte hva de visste.

– Vi følte at det var synd at ikke alle sto frem, spesielt når de kunne gjøre det i et anonymt forum. For Steffen (Kjærgaard) er bare toppen av et isfjell. Det er helt klart, sier Sætre til VG.

– Steffen Kjærgaard var toppen av isfjellet også i Norge?

– Jeg tror faktisk også blant norske syklister, ja.

Sætre måtte gå av som generalsekretær i 2016, etter en uenighet med daværende sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

– Du sier at det er norske syklister der ute som har jukset?

– Ja, det tror jeg.

– Hva får deg til å tro det?

– Uoffisielt snakk i miljøet, og tips fra ulike kilder om opplevelser de har hatt. Noen av dem var anonyme, men de fleste snakket åpent til meg som generalsekretær, sier Sætre.

Antidoping Norge-støtte

I Antidoping Norge går man langt i å gi Bjørn Sætre rett. VG har konfrontert daglig leder Anders Solheim med sitatene i denne saken:

– Sætre har ganske sikkert et poeng. Han var tett på både utøvere og ledere i sykkelsporten. Vi satt jo også igjen med en følelse av at en god del av de som var inne til samtaler visste mer enn de sa. Vi hadde inntrykk av at det var mer kunnskap og kjennskap til hva som hadde foregått enn hva de fortalte til oss, og det til tross for at samtalene ble gjennomført i full fortrolighet, sier Solheim.

ANTIDOPING NORGE-SJEF: Anders Solheim.

Det var Antidoping Norge som hadde ansvaret for samtalene med tidligere og daværende norske toppsyklister for 8–9 år siden:

– Av de intervjuobjektene vi hadde inne var opplevelsene veldig delt. Mange trodde ikke at norske sykkelryttere hadde vært del av et miljø med dopingbruk, mens andre mente at var stor sjanse for at norske utøvere kan ha vært involvert og benyttet dopingmidler, sier Solheim.

23. oktober 2012 - for ti år siden - satt Bjørn Sætre ved siden av Steffen Kjærgaard idet den tidligere hjelperytteren til Lance Armstrong la kortene på bordet:

Foran flere titalls journalister fortalte nordmannen om et årelangt dopingbruk. Fortiden hadde innhentet ham.

– DETTE VAR TØFT: Steffen Kjærgaard og Bjørn Sætre etter pressekonferansen. De to ble sittende ti minutter i bilen før de kunne kjøre.

Nå forteller Bjørn Sætre for første gang om tiden om timene med Kjærgaard både før og etter pressekonferansen, der han ble møtt av det han karakteriserer som «maskingeværknitring» fra fotografene idet døren på Ullevaal stadion gikk opp.

I én time ble 49-åringen fra Tønsberg grillet av norske journalister.

– Innledningsvis ble seansen som vi hadde planlagt. Steffen fikk komme med sin historie. Han skulle være ærlig og åpen og ikke holde tilbake noe. Det gjorde han til gangs, forteller Sætre.

– Han leverte som du forventet av ham?

– Ja, vi kan vel si det. Selv om det allerede den gangen verserte rykter om at andre som også hadde hatt tilknytning til sykkelforbundet var involvert. Det fikk vi aldri svar på og det henger fortsatt i luften.

Han forteller om utmattelse i etterkant av pressekonferansen:

– Vi gikk inn med hevet hode. Men da vi gikk ut igjen kjente både jeg og Steffen oss ganske kjørt. Vi satt i bilen i ti minutter i parkeringshuset før vi kunne begynne å kjøre. Det var en utladning.

– Hva snakket dere om?

– Vi prøvde å diskutere om vi hadde fått frem det vi ønsket. Og så var det grillingen, da. Vi brukte «fy f-ordet». «Dette var tøft. Dette var tøft», sa vi.

Bjørn Sætre ble forbannet og trist da han fikk vite at Kjærgaard hadde løyet. Men den tidligere sykkeltoppen hadde også sympati for det hans egen landslagssjef måtte gjennom høsten 2012.

I dag mener han Norges cykleforbund, der de begge var ansatt, burde opptrådt annerledes enn hva som var tilfelle:

– Vi kunne helt sikkert vært tettere på og vært flinkere til å følge opp Steffen som menneske i etterkant. Selv om vi hadde telefonkontakt ofte i de første to-tre ukene, og da han hadde en dialog med Travis Tygart i USADA. Men senere avtok det.

– Hva kan man gjøre?

– Det handler om å være samtalepartner. Jeg hadde noen lange samtaler med Steffen på kveldene, der han synliggjorde sin surrealistiske frykt for hva det kunne medføre at han sto frem fra dem som driver med doping på avansert nivå, sier Bjørn Sætre.

Steffen Kjærgaard har i dag en sivil jobb utenfor idretten. Vestfoldingen ble ikke utestengt tross dopinginnrømmelsene, siden saken hans var foreldet. Kjærgaard ønsket ikke å delta i VG-podcasten som er tilgjengelig på PodMe og VG+ i dag.