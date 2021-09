«Perry» har fått ny trenerjobb

Det skriver Östersunds FK på sin hjemmeside.

Per Joar Hansen er klar for svensk fotball.

2. sep. 2021 14:22 Sist oppdatert nå nettopp

Per Joar «Perry» Hansen (56) blir ny hovedtrener for klubben etter at Amir Azrafshan fikk sparken. Det skriver Östersunds FK på sin hjemmeside.

– Ut ifra den profilen vi søkte, så passer Per Joar perfekt inn i den. Hans meritter og erfaring gjør at vi kjenner oss trygge i vårt valg, sier klubbens sportssjef, Adil Kizil, til klubbens nettside.

– Trigger meg

ÖFK ligger helt sist i Allsvenskan med kun ni poeng på 17 kamper. Klubben har ikke vunnet en kamp siden 22. mai i år, da de slo Sirius på hjemmebane. Siden har ÖFK tapt ni av ti kamper i Allsvenskan.

– Jeg har aldri tatt over et lag som ligger i bunnen på tabellen midt i en sesong i min trenerkarriere. Det er noe som trigger meg. Sammen med resten av lederstaben, klubben og ikke minst spillerne, skal vi forsøke å få en endring på situasjonen, sier Hansen selv i et intervju på ÖFKs hjemmeside.

– Jeg må først og fremst komme inn å lære å bli kjent med lederstaben og spillerne å se hva de kan og hvor bra de kan gjenta gode prestasjoner. Det skal jeg bruke den første tiden i klubben på.

Fakta Dette er Per Joar Hansen * Alder: 55 år (født 17. oktober 1965). * Klubb: Östersund * Tidligere lag som trener: Norge (assistent), Rosenborg, Norge U21, Ranheim, GIF Sundsvall, Aalesund, Byåsen, Strindheim. * Klubber som spiller: Varden, Fram Skatval, Byåsen, Ranheim, Strindheim, Stjørdals-Blink, Umeå, Rosenborg, Steinkjer, Mosjøen. * Meritter: Serie- og cupmester med Rosenborg som spiller i 1988. Seriemester med Rosenborg som assistenttrener i 2004. * Aktuell: Ble torsdag ansatt som hovedtrener i Allsvenskan-klubben Östersund. Kilde: NTB Vis mer

Møter spillerne på fredagen

Hansen sier det tok kort tid fra klubben tok kontakt til han skrev under på kontrakten. Foreløpig vet han lite om laget og «Perry» innrømmer at han ikke har fulgt så nøye med på klubben de siste åra.

Fredag møter han spillerne, som har fått noen dager fri i landslagspausen.

Hansen har tidligere vært hovedtrener for blant annet GIF Sundsvall, Aalesund, Ranheim, Rosenborg og det norske U21-landslaget. Han var også assistenttrener for det norske A-landslaget under Lars Lagerbäcks ledelse.

Da Lagerbäck fikk sparken i desember, måtte også «Perry» ta til takke med en sluttpakke fra Norges Fotballforbund. Den siste tiden har han og Lagerbäck vært engasjert av det islandske landslaget. Svensken som rådgiver og Hansen som analytiker.