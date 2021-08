Norge kontret i senk. OL-drømmen knust.

JORDAL AMFI (Aftenposten): Norge har kvalifisert seg til OL-hockey tre ganger på rad. I egen nymalte storstue gikk det galt søndag ettermiddag mot danskene.

Mats Zuccarello forsøke å trenge gjennom den danske forsvarsmuren. Det gikk ikke denne gangen.

29. aug. 2021 18:15 Sist oppdatert nå nettopp

Norge – Danmark 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

De ville og de ønsket det. Men det hjelper ikke å vinne sjansestatistikken. Det er pucksus i nettet som gjelder. Det klarte danskene å få til. To presise kontringer var nok til ødelegge OL-drømmen. Norge prøvde kontinuerlig. De vant skuddstatistikken 26–19. Men skuddstatistikk er ikke OL-kvalifiserende.

Da hjalp heller ikke at Mats Zuccarello og Patrick Thoresen spilte sammen med utrettelig jobbende Mathias Trettenes i Norges førsterekke. Årtier med erfaring fra de beste ligaene i verden var ikke nok til å bryt ned et dansk lag som aldri ga opp.

– Endelig blir det en mulighet for danske journalister å komme seg til vinter-OL sier min danske rekkekamerat på pressebenken oppunder taket på flotte Jordal Amfi. Han gliser.

Danmark har aldri hatt et ishockeylag i OL helt til klokken 18.15 søndag kveld. At seieren betød noe helst spesielt var tydelig å se etterpå. Ett kvarter etter avspilling av dansk nasjonalsang var det fortsatt feiring ute på isen for tomme tribuner og danske fotografer.

Fakta OL-kvaliken OL-kvalifisering ishockey menn søndag, 3. og siste runde: Gruppe F (i Oslo): Slovenia – Sør-Korea 4-1 (0-1, 3-0, 1-0), Norge – Danmark 0-2 (0-0, 0-1, 0-1). Sluttstilling: 1) Danmark 9 (17-4), 2) Norge 6 (11-7), 3) Slovenia 3 (11-12), 4) Sør-Korea 0 (3-19). Gruppe E (i Riga, Latvia): Ungarn – Italia 2-1 (0-0, 1-0, 1-1), Latvia – Frankrike 2-1 (1-0, 0-0, 1-1). Sluttstilling: 1) Latvia 9 (17-1), 2) Frankrike 6 (8-5), 3) Ungarn 3 (5-15), 4) Italia 0 (1-10). Vis mer

Historisk lag

Det var angivelig historiens sterkeste danske ishockeylag. Breddfullt av spillere fra sterke ligaer, inkludert en liten bunt NHL-spillere. De var favoritter på forhånd. I hvert fall mente de det selv.

Men de spilte ikke dansk histories beste hockey de første to periodene, men ledet likevel.

Samtidig har det de siste ti årene utviklet seg til et sterkt rivaleri mellom de to nasjonene om å være Nordens tredje beste i hockey etter Sverige og Finland. Det var nettopp Danmark som Norge slo i OL-kvalifisering i 2009 og sikret Norge en plass i Vancouver-OL året etter. Siden har Norge spilt OL-hockey. Nå er det satt på pause.

For snart fire år siden gikk Norge helt til kvartfinalen da russerne ble for sterke.

– Det er 25 individer som er veldig skuffet. Vi har vært i OL tidligere og vet hvor deilig det er, sa Patrick Thoresen til TV 2 etter kampen.

Unngå utvisninger

På forhånd hadde trener Petter Thoresen gjort det klart at nøkkelen til seier. Etter bare åtte minutter gikk Norge på sin første unødvendige utvisning da de klarte å ha for mange spillere på isen. De red av den stormen. De red rett og slett av de fleste stormene som kom i første periode av kampen.

Nikolaj Ehlers skjønner at han har sendt Danmark til sin første OL-turnering i ishockey etter å ha satt inn 2–0.

Jevnt var det fra start. Som forventet. Norge hadde kanskje et lite overtak, og de største mulighetene var norske. Utover i perioden ble den norske dominansen tydeligere. Det så lyst ut akkurat da. Skuddstatistikken viste at det trolig var jevnere enn det de 2500 i nye Jordal Amfi mente at det hadde vært. Norge vant den 7–6.

Kontret i senk

En utvisning kom det også etter fire minutter av 2. periode. Denne gangen klarte heller ikke danskene å utnytte sitt overtall. Nå skal det sies at heller ikke Norge klarte å utnytte sine overtallsspill. Men Norge fortsatte å dominere. Helt til det kom en ulykksalig kontring. Plutselig var Frederik Storm alene med keeper Haukeland. Det sto 0–1 i protokollen. Danskene var på vei til Beijing.

Norge fortsatte å dominere kampen i den siste perioden. I den siste halvdelen var det et lite stormløp mot danskenes mål, men så pådro Mats Zuccarello seg en utvisning da det var drøye seks minutter igjen av kampen. Danskene fikk en pause fra norsk press.

Og da Nikolaj Ehlers fikk en kontringsmulighet knappe fire minutter før slutt lot han seg ikke be to ganger. Puck nummer to satt i kassen bak Haukeland. Håpet om Kina-tur i februar forsvant der og da.

Norge avsluttet kampen uten keeper og powerplay. Det var nytteløst det også.