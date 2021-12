Refser norsk landslag uten innvandrerbakgrunn. Slik svarer håndballpresidenten på kritikken.

CASTELLON (AFTENPOSTEN): Da idrettsbyråden i Oslo leste om det kritthvite landslaget i håndball, reagerte han kraftig. – Det er for dyrt å spille håndball, mener han.

Aldri har Norges kvinnelandslag i håndball hatt en spiller med en annen hudfarge enn hvit.

Som Aftenposten nylig skrev, har ingen på seniorlandslaget innvandrerbakgrunn. Forbundet har som mål å inkludere alle, men får ikke helt frem spillere med en annen hudfarge enn hvit.

– Jeg blir skikkelig provosert av måten Håndballforbundet tar tak i utfordringene med at det er for få med minoritetsbakgrunn som driver håndball. Problemet er at forbundet har den høyeste spillerlisensen med rådyre og unødvendige forsikringer av alle breddeidrettene. Og at pengene går til landslagene, sier idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).