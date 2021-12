45 sluttsekunder uten time out: – Det overrasker meg

CASTELLÓN (VG) (Sverige-Norge 30–30) Thorir Hergeirsson hadde sjansen til å legge time out-kortet i bordet gjennom 45 sekunder i Norges siste angrep. TV3-ekspert Gunnar Pettersen skjønner det ikke og mener Sveriges trener Tomas Axnér drev med «coaching i verdensklasse».

TAPTE KVARTFINALEN: Norge hadde gått kvartfinalen med seier, men mistet ett poeng på slutten. Assistent Tonje Larsen (venstre) og Stine Bredal Oftedal (høyre) flankerer landslagssjefen.

11. des. 2021 23:39 Sist oppdatert nå nettopp

– De burde ha tatt time out. De burde ventet litt og lagt kortet i bordet. Da hadde de fått lagt en roligere plan, sier Pettersen – som i to perioder har ledet det norske herrelandslaget.

– Kan du forstå hvorfor Hergeirsson ikke gjør det?

– Nei, det overrasker meg. Fordi Hergeirsson pleier jo å bruke time outene. I dag brukte han bare en, svarer Gunnar Pettersen.

Også strekspiller Kari Brattset Dale mener det hadde vært «lurt» å ta time out i de hektiske sluttsekundene. Kaptein Stine Bredal Oftedal fulgte opp med begrunnelsen «for å få litt ro, rett og slett».

– Vi hadde en liten diskusjon med Tonje (Larsen. red.anm.), så kommer passiven opp og så lot vi det gå. Så kan du si etterkant at vi skulle kastet inn kortet, sier Hergeirsson selv.

Det omdiskuterte siste angrepet endte med at Stine Bredal Oftedal skjøt et svakt «nødskudd». Hun måtte avslutte da Norge var truet av avblåsning for passivt spill da kampen nærmet seg slutten.

Nora Mørk var på sin side rask til å ta skylden:

Sveriges Olivia Mellegård fikk i stedet sjansen og utlignet tre sekunder før slutt. Sveriges trener Thomas Axnér traff med det meste i 2. omgang. Han la press på Norges svakeste forsvarsspillere og traff med taktikken med syv svenske mot seks norske forsvarsspillere i angrep.

Axnér tok i motsetning til Hergeirsson tre ganger time out i 2. omgang. Den siste på stillingen 28–30 i nest siste minutt.

– Utmanøvrerte Axnér Hergeirsson i denne kampen?

– Det vil jeg ikke si. Jeg sier bare at Axnér leverte coaching i verdensklasse. Han gjorde en svært god taktisk kamp fra den svenske benken, svarer Gunnar Pettersen.

Han trekker frem hvordan Sverige strukturerte angrepsspillet med to strekspillere og hvordan de utfordret svake punkter. Pettersen påpeker at både Nora Mørk og Henny Reistad helt bevisst ble lagt press på.

– Der var Axnér helt kynisk, mener Pettersen.

– Vi fikk bra treff med taktikken både bakover og fremover. Det er vi veldig fornøyd med, sier Axnér til TV3.

Han roser de svenske spillerne.

– De trodde på planen og den funket. Det er jeg veldig stolt og glad over, sier svensken, som snudde 17-målstap i Tokyo-OL til uavgjort mot Norge fire måneder senere.

– Det er den beste coaching jeg har sett på mange år. Helt fantastisk. Outstanding, sier Pettersen etter at Sverige hadde scoret 18 mål i 2. omgang og klart uavgjort mot europamesteren.

Gunnar Pettersen mener at det norske keeperspillet var mye av problemet. Silje Solberg var bra med syv redninger før pause, men gikk ut etter ti minutter i 2.omgang uten å ha stoppet neon skudd. Katrine Lunde kom inn og gjorde to redninger de siste 20 minuttene.

– Vi har ofte hatt keepere som har reddet 40–50–60 prosent. Det hadde ikke Norge i denne kampen. Redningsprosenten i 2. omgang var på under 20 prosent. Vi har vært bortskjemte. Jeg synes egentlig han (Hergeirsson, red.anm.) burde byttet Solberg tilbake. Lunde var passiv, mener TV 3s ekspert.

Men Gunnar Pettersen tror Norge tar seg videre i VM. Håndballjentene er helt sikre om de slår verdensmester Nederland mandag.

– Jeg tror Norge har et godt tak på Nederland. Jeg tror Thorir ser på dette som et tap. Han er veldig god til å få jentene på rett kjøl igjen etter en sånn kamp, svarer 66-åringen som i tillegg til å ha trent herrelandslaget også har omfattende erfaring som kvinnehåndball som trener for Vipers, Larvik og Tertnes.