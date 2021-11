Elleville Hamilton holder liv i VM-håpet etter utrolig opphenting

Lewis Hamilton (36) leverte et fantastisk løp i Brasil, og kuttet avstanden i VM-sammendraget opp til Max Verstappen (24) etter en innbitt duell mellom gigantene.

SEIER: Hamilton vant i Brasil. Her etter sprintløpet lørdag.

Max Verstappen hadde et forsprang på 21 poeng i VM-sammendraget før løpet i Brasil, men der kjørte Lewis Hamilton seg helt opp til seier fra tiende startposisjon.

Nå er avstanden mellom de to nede i 14 poeng før de tre siste løpene av årets sesong.

Og søndagens løp ble en duell mellom nettopp Verstappen og Hamilton som kunne minne om den de hadde i USA Grand Prix for en halv måned siden. Da var det Verstappen som strakk det lengste strået, men i Sao Paolo Grand Prix var nederlenderen til slutt sjanseløs.

Dermed tok Hamilton sin femte seier for sesongen, og holder for alvor liv i kampen om VM-tittelen.

– Jada! Kom igjen! La oss fortsette å presse, ropte Hamilton på lagradioen rett etter løpet.

Verstappen ble nummer to, mens Valtteri Bottas ble nummer tre.

Men det var Mercedes-fører Bottas som hadde beste startposisjon, men måtte se seg slått av Verstappen i første sving. I tillegg ble han raskt passert av Sergio Perez.

TOK STARTEN: Max Verstappen var best inn i første sving, og tok ledelsen i duell med Valtteri Bottas.

Lenger bak i feltet startet Hamilton fra tiende posisjon, men i motsetning til teamkamerat Bottas leverte han en meget god start. Det gjorde at briten var oppe på femteplass allerede på tredje runde.

Hamilton fortsatte å kjøre seg opp i feltet, og etter seks runder passerte han Bottas og var med det oppe på tredjeplass.

Etter det sørget en rekke runder med Safety Car for at avstandene i feltet ble kraftig visket bort, og på den 18. runden var Hamilton også forbi Perez og oppe på andreplass.

Dermed begynte jakten på Verstappen.

Med fire sekunder opp til rivalen, gikk Hamilton først inn for å bytte dekk på runde 27. Verstappen fulgte med å gjøre det samme runden etter, og etter det skilte det bare halvannet sekund mellom de to.

Den avstanden var nær identisk helt til Verstappen gikk for sitt andre dekkbytte på runde 40 av 71, og satt på et nytt sett med harde dekk.

– Det var et tidlig andrestopp av Verstappen, utbrøt Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Fire runder senere gikk også Hamilton inn og byttet dekk for andre gang, og det var to og et halvt sekund avstand etter det. Det ble raskt kuttet, og Hamilton kunne for første gang i løpet prøve seg på forbikjøringsforsøk.

Det ble flere tette forsøk, og på den 59. runden ble det fullklaff for Hamilton. Derfra og ut var seieren aldri truet for 36-åringen.