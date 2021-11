Supertalentenes store drøm: – Dobbel hadde vært kult

OLYMPIATOPPEN (VG) Lucas Braathen og Atle Lie McGrath åpner opp om en stor drøm de har sammen når VG møter de etter sesongåpningen i Sölden.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det var en veldig emosjonell dag på søndag. Først og fremst for å bare kunne være på startstreken igjen og at det gikk så bra som det gjorde. Eneste «downsiten» var at jeg ikke hadde Atle ved min side, sier Lucas Braathen til VG om sesongåpningen i Sölden.

– Jeg var der, jeg da, skyter Atle Lie McGrath raskt inn.

– Ja, men ikke på den lederstolen. Jeg skulle hatt deg veldig oppi der, svarer Braathen.

Norsk-brasilianeren referer til at McGrath kjørte ut i første omgang og måtte se resten av rennet fra sidelinjen. Til tross for det er norsk-amerikaneren trygg på formen.

– Jeg har en kjempegod følelse. Jeg sto på start og smilte før første omgang. Så det å kjøre ut er egentlig ikke så farlig, fordi jeg gjorde alt jeg skulle: gi gass og kjørte for seier, sier unggutten.

De to unggutta har tatt store steg sammen, og blir regnet som to av de største talentene i alpinverden. Braathen vant sesongåpningen i Sölden forrige sesong og McGrath har en annenplass fra Alta Badia forrige sesong som beste resultat.

PRESSETREFF: VG møtte Lucas Braathen og Atle Lie McGrath sammen med store deler av det norske alpinlandslaget utenfor Olympiatoppen i Oslo fredag.

– Seieren kommer i år. Det er to renn i Alta Badia i år! Mye skal klaffe for å vinne et verdenscuprenn, det er mange gode løpere der ute, men jeg skal gjøre alt jeg kan for at jeg er på riktig sted og kan kjempe om seieren hver gang jeg stiller til start, sier han.

Forrige sesong konkurrerte de om å være «den neste» store alpinisten, men i år vil de ikke høre ett ord om det. Det har de lagt bak seg.

– Det er vi ferdig med, sier Braathen kontant.

Nå har de satt seg et mål sammen. De skal stå sammen på pallen i et verdenscuprenn.

– Dobbel hadde vært kult. Det er en våt drøm jeg og Lucas har, forteller McGrath.

Supertalentene er inne i OL-sesong, og de har store mål for mesterskapet.

– Først og fremst er det en knallhard OL-kvalik vi må gjennom, så det er hard kamp om plassene. Og jeg er ganske sikker på at alle fire som «kvaller» i hver gren kommer til å kjempe om medalje, og det skal bli meg og Lucas i slalåm og storslalåm, sier McGrath.

– Det kan jeg si meg enig i, føyer Braathen rask til.

Og som McGrath trekker frem er det en hard kamp om OL-plassene. Sist VG snakket med Bærumsgutten mente han det var vanskeligere å kvalifisere til mesterskapet enn å ta gull.

PS! Norge har fire plasser i hver disiplin i OL, og kriteriet for å komme med er minst to sjetteplasser og to tolvteplasser.