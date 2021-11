Petter Northug delte gulloppskriften med OL-håpene

Da Olympiatoppen inviterte til digital OL-samling foran Beijing, dukket en med erfaring fra to OL opp.

Petter Northug er i ferd med å vise seg frem i manesjen igjen. I august deltok han på flere rulleskirenn som her på Alliansloppet i Sverige. Torsdag var han rådgiver for kommende norske OL-deltagere i Beijing.

Nå nettopp

Petter Northug har vært med i to OL, har vunnet gull og kan noe om prestere på de aller største scenene. Innimellom har han klart å skape oppstandelse for ha kræsjet bil i påvirket tilstand og senest for ett år siden da han ble tatt for ekstrem råkjøring og oppbevaring av narkotika. Han ble i desember i fjor dømt til syv måneders fengsel som ble sonet på en rusinstitusjon.

Men nå har langrennsløperen sonet ferdig, og tirsdag ettermiddag opptrådte han i et utøverpanel på Olympiatoppens seminar for deltagere og ledere til OL i Beijing om tre måneder.