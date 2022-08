Tror Molde kan «ta en Glimt»: – De er øvre middelklasse

Molde er klare for gruppespillet i Europa. Både Åge Hareide og Christian Gauseth har troen på at de kan følge i fotsporene til Bodø/Glimt, som tok seg til kvartfinale forrige sesong.

DRØMMEKVELD: Foran fra venstre: Oliver Petersen, Markus André Kaasa, Emil Breivik, Ola Brynhildsen. Andre rad fra venstre: Johan Bakke, Magnus Grødem, Kristian Eriksen, Sivert Mannsverk, Erling Knudtzon. Bakerste rad: David Fofana, Martin Bjørnbak, Niklas Ødegård, Kristoffer Haugen, Jacob Karlstrøm, Eirik Haugan, Benjamin Hansen, Birk Risa, Rafik Zekhnini, Mathis Bolly, Mathias Fjørtoft Løvik og Magnus Wolff Eikrem.

Molde overbeviste i 4–0-seieren mot Wolfsberg på torsdag. Med 4–1 sammenlagt og er med det klare for gruppespillet i Conference league for første gang.

– Vi skal videre fra gruppen, vi. Så får vi se hvor langt det bærer, sier midtbanespiller Emil Breivik til VG.

Tidligere Rosenborg-trener Åge Hareide og Discovery-ekspert Christian Gauseth vurderer Moldes muligheter som svært gode på «tredje nivå» av europacupen.

– De møter sikkert ett sterkt lag, men de er gode nok til å ta seg videre. De har skaffet seg erfaring og gjort det bra i Europa League tidligere. Den erfaringen er viktig, sier Hareide til VG.

– De er et lag i voldsom flyt og ikke tapt på 14 kamper i Eliteserien, har flere spillere med x-faktor og proffdrømmer, og det er et nivå de skal mestre. I tillegg er Moldes 2022-versjon komfortable med å ligge lavt og kontre. Det gjør dem mer kompakte defensivt, og gir enorme rom offensivt for Fofana, Eikrem, Brynhildsen og kompani. Som alle sammen kan virke uskyldige, men er «drapsmenn», beskriver Christian Gauseth.

I 2021 imponerte Molde ved å ta seg til 8-delsfinalen i Europa League, kvartfinaledrømmen brast mot Granada.

Selv om Bodø/Glimt tapte mot Dinamo Zagreb i Champions League-playoffen, så var de likevel sikret plass i Europa League.

Molde er altså klare for Europa-nivået under, som ble spilt for første gang i fjor. Bodø/Glimt tok seg helt til kvartfinale, der de tapte mot Roma, som senere vant turneringen.

– Jeg har sagt det over flere år. Nå håper jeg alle sammen begynner å tro på meg. Norsk fotball er bedre enn hva mange verdsetter den til, sier Molde-trener Erling Moe til VG etter torsdagens gruppespill-bragd:

– Jeg er helt enig. Jeg tror det er mulighet for norske lag å få det skikkelig til. Det handler om å få seg erfaring i Europa, og bli vant til tempoet og trøkket. Nå som man kan kvalifisere seg til både Europa League og Conference League er det gode muligheter til å få seg erfaring, sier Hareide.

Glimt leverte noen bragder i Conference League forrige sesong. Den største kom da de slo Jose Mourinhos Roma hele 6–1 i gruppespillet. Et så stort tap har den meritterte treneren aldri lidd før.

– Kan Molde klare å få til like store skalper som Glimt leverte mot Roma?

– Det tror jeg absolutt. Toppen i Norge har bra standard. Molde og Glimt er veldig jevne. Begge lag har veldig god rolleforståelse, de som kommer inn på laget vet hva de skal gjøre, svarer Hareide.

– Det kommer selvsagt an på gruppen, og hvilke motstandere man får. Kvaliken må beskrives som kontrollert. Basert på nåværende nivå og nylig historikk (8-delsfinale i Europa League i 2021 og gruppevinner i 2016) er det realistisk med avansement. I begge tilfeller er det først når lag fra La Liga står på motsatt halvdel, det har sagt stopp, påpeker Gauseth.

– Tror du også Molde kan «riste litt» i den europeiske middelklassen ved å spille en runde – eller to eller tre – etter nyttår?

– Molde er øvre middelklasse allerede. Så spørs det om de blir adlet gjennom det neste året, billedlegger den tidligere Mjøndalen-kapteinen.

Trekningen for gruppespillet til Europa League er 13.00 på fredag. Conference League-trekningen er 14.30 samme dag.