Mikkelsen ble verdensmester uten å starte: – Det er ikke der jeg helst vil være

Andreas Mikkelsen (32) ble i helgen verdensmester – og ligger også an til å bli europamester i rally for 2021. Men der stopper det – foreløpig.

GULL OG GULL: Andreas Mikkelsen gjør stor suksess - men i «feil» klasse.

Skoda-fører Mikkelsen stilte ikke til start i Spania i helgen, men resultatene gikk til de grader hans vei at han likevel sikret mesterskapet i den såkalte WRC2-klassen, altså den nest mest prestisjefylte klassen i rally.

– Jeg var på plass, uten kjøredress. Det var litt merkelig å bli mester uten å kjøre, sier Mikkelsen til VG – i bilen på vei hjem til Monte Carlo.

Han leder også EM klart og ligger an til å ta gullet også der.

Hverken norske Mads Østberg (med kartleser Torstein Eriksen) eller finnen Teemu Suninen kapret nok VM-poeng i Spania til at de kan ta opp konkurransen om totalseieren med Mikkelsen.

Om det blir avansement til den mest prestisjefylte klassen, WRC, for Mikkelsen i 2022? Foreløpig ser det ikke ut til. Det har rally-eksperten Luke Barry på motorsportssiden Dirt Fish tatt tak i. Han spør:

«Blir Mikkelsen urettferdig oversett?».

Barry stiller spørsmålet med bakgrunn i at finnen Esapekka Lappi skal dele bil nummer tre i Toyota-teamet sammen med Sebastien Ogier neste år (Oliver Solberg skal ha samme rolle i Hyundai-teamet).

– Rally handler ikke alltid om resultater, skriver Barry - og viser blant annet til at Mikkelsen var ute med corona-smitte sist sommer.

STOR SATSING: Skoda satser hardt på Andreas Mikkelsen. Her er hele teamet samlet etter seieren i Akropolis-rallyet i september.

– Jeg føler at jeg fortjener å være i WRC-klassen, der jeg tidligere har tre bronsemedaljer, sier Mikkelsen til VG.

– Det er gøy å bli verdensmester i WRC2-klassen, men det er ikke der jeg helst vil være.

– Hva står det på?

– Problemet i WRC er antall tilgjengelig seter. Det er få bilfabrikker i VM. Det eneste jeg kan gjøre er å være først i køen når det åpner seg en mulighet. Når jeg vinner VM-tittelen i WRC2 og høyst sannsynlig også EM, så får jeg ikke gjort så mye mer.

– Hva med Ford?

– I Ford må du ha med penger hvis du skal ha et sete. Det er ikke aktuelt for meg.

Andreas Mikkelsen har tilbud om å fortsette for Skoda i WRC2-klassen. Det er ikke det han aller helst vil, men innrømmer at det ligger an til å starte også sesongen 2022 der.

– Så får vi se hva som kan skje videre ...

Mikkelsen startet 2021 veldig sterkt med seier i Monte Carlo og 2. plass i Sverige. Siden har han vunnet også i Estland og i Hellas. Nordmannen har fire ganger denne sesongen vunnet den såkalte «power stage», noe som gir bonuspoeng i sammendraget.

Mads Østberg ble verdensmester i den samme klassen i 2020. Hans kartleser Torstein Eriksen sikret seg i helgen VM-gullet blant kartleserne.