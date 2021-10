Haugen om Stadion-retur: – Jeg skal ikke rive av meg trøyen og feire i bar overkropp

Søndag møtes Brann og Stabæk til skjebnekamp. Det blir en spesiell opplevelse for Fredrik Haugen.

Fredrik Haugen returnerer til Brann Stadion søndag ettermiddag. Denne gangen for motstanderne, Stabæk.

– Det blir selvfølgelig spesielt å spille på Stadion igjen. Jeg gleder meg, selv om det er for motstanderlaget denne gangen, sier Fredrik Haugen til BT.

Fredrik Haugen er spilleren med tredje flest ligakamper i Branns historie, og var stort sett et fast innslag å se i den røde trøyen mellom 2011 og 2020.

Etter et mislykket opphold på Kypros, signerte 29-åringen for Branns nedrykksrival Stabæk i august.

Før søndagens oppgjør ligger Brann på 14. plass med 18 poeng. Stabæk ligger på plassen under med ett poeng mindre. Kampen er av enorm betydning for begge lag.

– Brann er favoritter og vil nok styre mye av kampen, men det er store muligheter for oss til å utrette noe, sier fyllingsdølen, som er frisk og spilleklar til den viktige kampen.

Fredrik Haugen ble kåret til årets Brann-spiller i 2018. Deretter hadde både han og klubben to skuffende sesonger i 2019 og 2020.

Vil til utlandet igjen

Haugen forlot Brann til fordel for kypriotiske AEK Larnaca etter en skuffende sesong i 2020. Litt over et halvt år senere, ble han enig med klubben om å terminere kontrakten. 31. august signerte han for Stabæk.

– Var det aktuelt med en retur til Brann i sommer?

– Nei. Det er mange som har spurt meg om det, men det var ingen diskusjon mellom oss. Det var ikke mer dramatisk enn det.

Men selv om midtbanespilleren fyller 30 år i 2022, utelukker han ikke nok et utenlandsopphold etter at kontrakten med Stabæk går ut etter sesongen.

– Fotball er så fint at så lenge man leverer, så er det muligheter. Det er klart at jeg har lyst til å komme meg ut igjen, så får vi se hva som skjer, sier Haugen.

29-åringen røper at han hadde flere tilbud fra klubber i Norge og i utlandet som ville hente ham i sommer, men at han valgte Stabæk for å få spilletid.

Fredrik Haugen har spilt fire seriekamper og scoret ett mål etter overgangen til Stabæk.

– Jeg skal ikke rive av meg trøyen

– Hvordan har det vært å følge med på Brann fra utsiden denne sesongen?

– Det har vært kjipt å se dem slite både på og utenfor banen, men de har fått en opptur i det siste, noe som har vært bra for dem.

Han forteller at han har fått et mer balansert forhold til Brann etter overgangen til Stabæk.

– Før jeg kom til Stabæk, heiet jeg selvfølgelig på Brann. Nå forholder jeg meg mer nøytral, sier fyllingsdølen.

Selv om forholdet hans til Brann har blitt mer nøytralt etter overgangen til Stabæk, lover han å ikke feire overdrevent dersom han scorer på Stadion på søndag.

– Jeg skal ikke rive av meg trøyen og feire i bar overkropp, men jeg kommer selvfølgelig til å gi alt for at vi skal ta tre poeng, sier Haugen lattermildt.

– Tror du at dere kommer til å slå Brann?

– Ja, det tror jeg, svarer han kontant.

Brann tapte sin sjette kamp på rad da bergenske Yaw Amankwah headet inn 2–0 til Stabæk i vår.

– En gyllen mulighet for oss

En annen bergenser og tidligere Brann-spiller som følger søndagens kamp med argusøyne, er Stabæk-kaptein Yaw Amankwah. 33-åringen scoret mot Brann på Nadderud i vår, men er utilgjengelig til søndagens kamp på grunn av skadetrøbbel.

– I en perfekt verden hadde Stabæk vunnet serien og Brann tatt sølv. I en perfekt høst slår vi Brann på søndag, samtidig som begge lag klarer å holde plassen, sier han.

I tillegg til å være fotballspiller, driver Amankwah mental trening. Han ser store kontraster mellom Branns vårsesong og høstsesong.

– De har sett ut som en gruppe med mer energi. Og så tror jeg det har hjulpet å få inn typer som Fredrik Pallesen Knudsen og Sivert Heltne Nilsen. Det er mennesker Brann har trengt.

Samtidig som Amankwah roser det Brann har fått til de siste to månedene, mener han at det ikke skal mye til for at trenden skal snu.

– Brann er absolutt en motstander vi tror vi kan slå. Det er en gyllen mulighet for oss til å kvele det positive momentumet de har bygd opp, sier midtstopperen, og legger til:

– Byggverket deres er ikke sterkere enn at det nærmest er dødt og begravd dersom vi vinner på søndag.