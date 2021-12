Fikk beskjed om at håndballkarrieren var over. Nå er hun i semifinalen.

GRANOLLERS (Aftenposten). Maren Aardahl er blitt en av forsvarssjefene i sitt aller første mesterskap. For et snaut år siden fikk hun en vond melding.

Tøff, tøffere, tøffest. Maren Aardahl (t.v.) og Kari Brattset Dahle fikser russiske Julija Managarova i forsvar.

Trønderen gjør seg klar til kamp mot Spania fredag kveld. Norge er i semifinalen på Russlands bekostning. Aardahl må klype seg i armen for å tro at det er sant. Hun er ferskingen som kun har elleve landskamper. Så sent som 10. oktober debuterte hun for Norge.

– Maren er veldig god til å være debutant i mesterskap. Hun er fremtiden i forsvaret, mener lagvenninne Nora Mørk.