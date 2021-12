Nakamura testet positivt – møtte Carlsen tirsdag

Sjakkspilleren Hikaru Nakamura har fått påvist koronasmitte. Han møtte Magnus Carlsen i siste runde i hurtigsjakk-VM tirsdag.

Hikaru Nakamura har testet positivt for korona.

10 minutter siden

Det er uvisst om den positive testen får konsekvenser for andre spillere, ifølge NRK. Foreløpig er torsdagens første partier utsatt med en halvtime.

VM i hurtig- og lynsjakk arrangeres samtidig. Nakamura endte som nummer syv i hurtigsjakken tidligere denne uken. Den positive testen gjør han ikke får fullført lynsjakk-VM. Mesterskapet avsluttes torsdag.

Nakamura skriver på Twitter at han ikke følte seg bra før turneringen startet onsdag, men en negativ test gjorde at han likevel spilte. Han testet seg på nytt torsdag for å kunne fly dagen etterpå, og den testen var positiv.

– Jeg kan ikke fullføre turneringen, og nå er jeg bekymret for alle motstanderne mine, skriver han.

I likhet med Carlsen sto Nakamura med 8,5 poeng etter første dag. Levon Aronian leder med ti poeng av tolv mulige før de siste ni partiene spilles torsdag.

(©NTB)