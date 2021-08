Satte opp «Sprett-opp-kiosk» for deltakerne på syvfjellsturen

Over 3000 deltok på årets tur.

Oskar Seim (8), Erlend Hansen Skrede (8) og Erlend Olai Skagseth (7) solgte is til forbipasserende på søndagens 7-fjellstur.

22. aug. 2021 16:22 Sist oppdatert nå nettopp

I fjor ble 7-fjellsturen avlyst for første gang siden oppstarten i 1948. Da inviterte arrangøren til ny tur 30. mai i år.

Rundt tre måneder bak skjema fikk endelig bergenserne snøret på seg fjellskoene for den tradisjonsrike turen.

Passende nok i strålende solskinn og rundt 20 varmegrader.

Hamarsing Hege Andresen gikk på mellom ti og elleve timer i 2019. Søndag startet hun turen rundt klokken 07, og regner med å slå rekord.

Går for rekordtid

Men det er ikke bare bergensere som har et forhold til turen. På drikkestasjonen utenfor Årstad videregående skole på Danmarks plass treffer BT Hege Andresen.

Hun har tatt turen fra Hamar.

– Jeg er her utelukkende for arrangementet, sier hun, mens Daniel Aarvik fyller posen i drikkesystemet med rød saft.

Aarvik er med som frivillig. Han innrømmer at all safthellingen har gjort ham støl i håndleddet.

17-åringene Ane Kvalheim og Daniel Aarvik er frivillige, og på Krohnsminde serverte de saft til ekstra mange tørste turgåere. – Jeg vet hvordan de har det, ler Aarvik.

For andre gang skal Andresen bestige syv fjell i løpet av én dag. Nå går hun for rekord – og har latt mannen bli hjemme.

– Jeg tror jeg slår tiden fra i fjor, da, sier hun med glimt i øyet.

I løpet av de tre første fjellene – Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Løvstakken – har hun drukket opp to liter vann.

– Jeg hadde ikke tenkt at det kunne bli så varmt her – så jeg går med ull, ler østlendingen.

Inntektene fra kiosksalget skal gå til Redd Barna og selgerne selv, forklarer Oskar Seim (8) (bildet), Erlend Hansen Skrede (8) og Erlend Olai Skagseth (7).

Over 3000 deltok

Til vanlig kan inntil 9000 personer delta på arrangementet. I år ble grensen satt til 5000, og over 3000 var lørdag kveld påmeldt. Rundt 1700 skulle alle syv fjell, mens resten nøyde seg med tre eller fire.

Deltakerne ble delt inn i kohorter på 200, og deler av ruten ble endret for å unngå kødannelser. Målområdet er blant annet flyttet fra Marken til Skansemyren.

– Det er en veldig kjekk dag. De som kommer i mål nå er kjempeglade og stole over det de har gjort, sier Sabine Koch, prosjektleder for 7-fjellsturen, fra mållinjen ved Skansemyren søndag ettermiddag.

Saft- og is-business

Bak Haukeland universitetssjukehus kommer Mathias Javier Flores Brenne (11) og moren Sissel Aina Brenne gående. De har besteget det første av fire fjell, nemlig Ulriken.

– Slitsomt, sier 11-åringen, og peker opp på fjelltoppen bak dem.

– Men det gir vel kanskje en mestringsfølelse når man kommer i mål. Og så blir det godt å slenge seg ned i sofaen og se Youtube resten av dagen, følger han opp.

Mathias Javier Flores Brenne (11) synes Sandviksfjellet er det kjedeligste. – Der skjer det ikke noe, sier han. Her sammen med moren Sissel Aina Brenne.

Like ved vandrerhjemmet på Montana høres rop: «Kom og kjøp!»

Oskar Seim (8), Erlend Hansen Skrede (8) og Erlend Olai Skagseth (7) blir ikke helt enige om hvem som faktisk fikk ideen om å selge kald brus, is, bananer og energibarer. Det er rett og slett for mange kunder til å tenke på det nå.

– Men mamma kom på navnet, «Sprett-opp-kiosk», sier Oskar.

Nå venter de påfyll av leskedrikker og is.

– Vi trenger mer av colaen, den er ganske populær.

– Vi er tom, faktisk, følger Erlend (7) opp.

Ronny Georg Nordvik er strålende fornøyd med kiosktilbudet i varmen, og har kjøpt både brus og is. – Jeg tenkte på det nede i bakken: Cola hadde vært deilig, men solo er jo det beste!

– Dratt med siden jeg ble født

En av kundene til guttene fungerer nesten som en innkaster. Entusiasmen hans skaper en aldri så liten kø.

– Helt perfekt! Jeg tror ikke jeg har spist is på syvfjellsturen før, sier Ronny Georg Nordvik (54) mens han kler av en saftis.

Synne Slettvåg Heggholmen (15, til v.) og Lukas Nordvik Norheim (14) går sammen med Madelen Jargren Nordvik (15).

Eller – sier han – det var et år det snødde sidelengs på vei ned fra Ulriken, hvis det kan sammenliknes.

– Jeg gikk i fjor også, to ganger. Jeg håper jeg kan få det godkjent, slik at rekken ikke blir brutt, sier Nordvik, som går turen for 46. gang.

Niesen hans, Madelen Jargren Nordvik (15), kan til og med slå onkelens gullrekke.

Både folk med stempelkort og uten var på tur opp og ned Ulriken i finværet.

– Jeg ble dratt med uken etter jeg ble født, sier 15-åringen – født mai i 2006.

Siden har hun vært med. Hva som er målet, vet hun ikke helt.

– Jeg vil i alle fall gå hvert år.