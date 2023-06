Jakob Ingebrigtsens overtak: – Nå vet jeg ikke hvor jeg er

BISLETT (VG) Filip Ingebrigtsen (30) tror Bislett var eneste sted noen kunne slå bror Jakob (22) denne sesongen. Europarekordholderen sliter med å beskrive eget overtak.

BANEREKORD: Jakob Ingebrigtsen jublet etter ny bestetid på norsk jord - og ny europarekord. 3.27,95 på Bislett kommer til å bli husket lenge.





– Jeg tror jeg er på en god plass i forhold til de andre, sier Jakob Ingebrigtsen til VG.

Foran 15.400 elleville tilskuere i Bislett-solnedgangen løp han tidenes raskeste 1500 meter på norsk jord. Han senket egen europarekord fra 3:28,32 til 3.27,95. Det skjedde seks dager etter at han forbauset med ny verdensrekord på den uvanlige øvelsen to engelske mil (3218 meter) på 7.54,10 i Paris.

Konkurrentene virker nå rådville på hvordan de skal ta nordmannen.

Fakta 1500 meter på Bislett 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.27,95, 2) Mohamed Katir, Spania 3,28,89, 3) Yared Nuguse, USA 3,29,02. Øvrig norsk: 8) Narve Gilje Nordås 3.29,47. Filip Ingebrigtsen brøt. Vis mer

– Jeg tror jeg var under huden på de andre for veldig, veldig lenge siden. Nå vet jeg ikke hvor jeg er. At alle de beste kommer til Bislett, er det én grunn til. De skal ligge i min rygg og prøve å gjøre noe. Det er bare utrolig kult, svarer Ingebrigtsen da VG ber han vurdere hva konkurrentene tenker.

Kjæresten Elisabeth Asserson møtte Jakob Ingebrigtsen en god stund etter målgang da stadion var i ferd med å bli tom. Han skiftet fra konkurransesko til joggesko.

Bror Filip Ingebrigtsen, som måtte bryte 1500-meteren og har trøblet lenge med skader, tror konkurrentenes sjanse til å ta Jakob Ingebrigtsen denne sesongen er brukt opp allerede.

– Det er helt enorme løp, under 3.28... Det trengs ikke å bli pratet opp. Planen er at han skal være i form i slutten av juli-august, påpeker Filip Ingebrigtsen og fortsetter:

– Jeg sa til Jakob før løpet: «I dag er dagen i løpet av sesongen at det er størst sannsynlighet for at du blir slått. Klarer de det ikke i dag, klarer de det ikke resten av sesongen heller». Det var sjansen de fikk.

Fakta Jakob Ingebrigtsens rekorder 1500 meter: 3:27,95 – Europeisk rekord (Bislett 2023). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter : 4:50,01 – Europeisk rekord (Bislett 2020). Verdensrekorden er 4.44.79 Hicham El Guerrouj satt i 1999.

To engelske mil (3218 meter): 7.54,10 – verdensrekord (Paris 2023).

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

5000 meter: 12:48,45 – Europeisk rekord (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020 Vis mer

Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Lausanne 29. juni og 16. juli i Silesia – før VM i Budapest går i august. Det er løpet i polske Silesia det planlegges å «gå all in».

Verdensrekorden til Hicham El Guerrouj på 3.26,00 har stått siden 1998, året før Ingebrigtsen ble født.

– I dag handlet ikke om å løpe fort, men det kjekkeste jeg vet er å vinne og springe fort samtidig. Jeg prøver alltid å optimalisere mitt eget løp for å komme først i mål. Får jeg et løp hvor det ikke handler om å vinne, men kun et løp bare for å springe fort, kan det kanskje gå enda bedre, forklarer Jakob Ingebrigtsen.

– Men det er ingen garanti for at det er den gangen du prøver skikkelig, det går, legger 22-åringen.

Feltet var kruttsterkt. Aldri har så mange (åtte) løpere krysset 3.30-grensen i samme løp. Blant dem var Narve Gilje Nordås, som ble tidenes nest raskeste nordmann på øvelsen med 3.29,47.

FULL KONTROLL: Jakob Ingebrigtsen var overlegen på Bislett.

Andreas Almgren satte svensk rekord med 3.32,00 og ble nummer 12. Han bare ler av det Jakob Ingebrigtsen viser om dagen.

– Det han gjorde i Paris, er noe av det mest imponerende jeg har sett. At han gjør dette så kort tid etterpå ... Han har et verdensrekord i seg med rett forhold på rett dag. Han hadde vunnet 5000-meterløpet her også. Det er et løpefenomen, sier Almgren.

I VM vil Ingebrigtsen trolig løpe både 1500 og 5000 meter.

– Mellom 1500 og 5000 meter er det ingen snakk om at han er best. Så er spørsmålet om han er best i 10.000 meter også. Han er den mest komplette løperen i verden. Det er heftig å se en fra Skandinavia gjøre sånne løp.

Almgren venter at Ingebrigtsen vil dominere i mange år og legger ikke skjul på at konkurrentene mangler noe å svare med.

– Det er ikke bare at han er best og sterkest, Jakob er også en utrolig smart løper. Han setter seg ikke i dumme situasjoner. Han vet at det han gjør funker, så han er veldig trygg. Han blir bare bedre og bedre, og da gjør han alt rett, sier Almgren.

Mohamed Katir, som var nærmest Ingebrigtsen torsdag, ville ikke stoppe til intervju hos hverken VG eller Nettavisen. Spanjolen virket frustrert på vei ut av stadion.

Australske Oliver Hoare (nummer syv med 3.29,41) sier dette om Ingebrigtsens posisjon:

– Jake Wightman klarte å slå ham i fjor Jake Wightman klarte å slå ham i fjorBriten tok VM-gullet foran Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter. og er mye igjen av sesongen. Han er den store favoritten nå og vi har respekten for ham, men vi må gå inn i løpene og tro vi kan vinne.