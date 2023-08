Henrik stilte Jakob-krav: – Skal ikke ha et amatøropplegg

BUDAPEST (VG) På grunn av egen VM-deltagelse får ikke Henrik Ingebrigtsen (32) fulgt opp lillebror Jakob (22) så tett som han skulle ønske.

NÆRE: Henrik Ingebrigtsen passer på Jakob Ingebrigtsen under Bislett Games. I forkant av onsdagens VM-finale på 1500 meter har de derimot sett lite til hverandre. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 07:46

– Jeg skulle gjerne fulgt ham opp mer, samtidig må jeg jo tenke på meg selv og optimalisere egen forberedelse. Men det ser ut som Jakob har god kontroll i den situasjonen han er – med folkene han har rundt seg, sier Henrik Ingebrigtsen til VG.

Da Jakob løp inn til ett gull og ett sølv i VM, samt to EM-gull, sommeren 2022 var Henrik med som støtte. Men denne sesongen er Henrik, som har slitt mye med skader de siste årene, med som utøver igjen på 5000 meter.

Henrik og Jakob ladet opp til VM på leir sammen med mellombror Filip, som ikke er kvalifisert til årets VM. Men den siste perioden før onsdagens finale onsdagens finalekl. 21.15 på NRK. på 1500 meter har Jakob stort sett vært uten brødrene.

– Det har vært mer eller mindre sånn at dersom opplegget rundt Jakob ikke skulle vært bra nok, har jeg sagt at jeg må steppe inn. Man stiller krav til oppfølgingen rundt en utøver som Jakob. Du skal ikke ha et amatøropplegg rundt en som kan ta to VM-gull. Det er blitt hakket bedre fra i fjor, sier Henrik.

– Jakob har vært mer tydelig og klar på hva han trenger for å prestere i år – og hva han ikke trenger, sier Henrik.

Henrik og Jakob under VM i 2022.

Brødrene Henrik, Filip og Jakob brøt samarbeidet med trener-pappa Gjert vinteren 2022. I onsdagens finale på 1500 meter kl. 21.15 blir det duell mellom Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås. Sistnevnte trenes fortsatt av Gjert.

Håvard Tjørhom, toppidrettsansvarlig i friidrettsforbundet, mener dialogen med Henrik og Jakob har vært god.

– Kravene Henrik refererer til er også i forbundets interesse. Vi har flere store profiler, og det er mye oppmerksomhet rundt Jakob. Det gjelder å ha dedikerte folk rundt ham som kan følge opp, sier Tjørhom.

– Hva handler kravene om?

– Det handler om tilgang til fysioterapeuter, og det medisinske teamet kjenner Jakob godt. De har vært med ham i alle seniormesterskap. Også er Jakob den som er lengst i VM-leiren, da gjelder det å ha en plan for at de dagene skal flyte greit, sier Tjørhom.

Han forteller at Jakob er utrolig profesjonell og fokuserer på det som betyr noe for å prestere. Jakob skal også løpe 5000-meteren, som har forsøk torsdag kveld.

– Jakob er veldig selvstendig og rutinert. Men han trenger også å ha folk rundt seg – til og fra trening, oppvarming og stadion. Vi prøver å være i forkant på det som betyr noe for ham, sier Tjørhom.

Henrik Ingebrigtsen før VM-starten. Han løper forsøk på 5000 meter torsdag kveld. Vis mer

Henrik Ingebrigtsen er målløs over steget Jakob har tatt i 2023. 22-åringen har vunnet alt han har stilt opp i og senket europarekorden på 1500 meter til 3.27,14.

– Han er sterkere enn jeg noen gang trodde han skulle bli. Og han håndterer ulike løpsopplegg bedre enn jeg trodde. Han blir en mer og mer komplett løper, sier Henrik.

Det er stor spenning rundt hvilken taktikk Jakob Ingebrigtsen vil velge i finalen.

– Jeg tror han har så mye pondus i det feltet der at han kan gjøre hva han vil. Det blir spennende å se – først og fremst hva de andre gjør. Noen må prøve på noe, sier Henrik.

