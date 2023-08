Kari Aalvik Grimsbø er gravid som hovedtrener: – Elsker det

Hun nærmer seg høygravid med sitt tredje barn. Tirsdag leder Kari Aalvik Grimsbø (38) Byåsen i serieåpningen mot Vipers. Det vekker begeistring.

MOR BYÅSEN: Kari Aalvik Grimsbø og Byåsen-spiller Maria Hjertner på «Avkast» for Rema 1000-ligaen i forrige uke. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 17:25

Den tidligere landslagsmålvakten er en av bare to kvinnelige hovedtrenere i håndballens eliteserie. I fotballens Toppserie finnes det ingen. Hjemme i Børsa – 25 minutters kjøretur fra Trondheim – har hun sønnen Sindre (10) og datteren Tuva (2).

8. november har Kari Aalvik Grimsbø termin med nummer tre.

– Foreløpig bare kalt «Knotten», ler Byåsen-treneren.

– Det er litt spesielt. Men det må vi få til. Barnet kommer inn i en kaotisk hverdag, men får bare henge på. Det går bra.

Hun er blant landslagets mest meritterte spillere gjennom tidene.

Trønderen har ni internasjonale titler med Norge og Champions League-seier med Györ. Hennes nye liv som trener vekker begeistring hos tidligere lagvenninner.

– Jeg er elsker det, sier Camilla Herrem (36).

– Kari er så strukturert og god. Så jeg tror det kommer til å gå kjempebra. Vi har snakket mye om at vi trenger kvinnelige trenere. Det er veldig, veldig bra at hun har tatt denne rollen, sier Sola- og landslagets tobarnsmor.

– Det er fantastisk flott. Kari har et godt team med seg i Byåsen. Det er alfa omega. Uansett om du er trener eller spiller, mener landslagssjef Thorir Hergeirsson.

HØYDEPUNKT: Kari Aalvik Grimsbø feiret Györs Champions League-triumf i 2019 med sønnen Sindre. Hun la opp året etter. Vis mer

Kari Aalvik Grimsbø er Byåsens formelle hovedtrener, men hun samarbeider tett med ringrevene Valery Putans (61) og Ulrich Winther-Hansen (52).

– Det er en kjempejobb. Det utrolig viktige her er at vi er tre i et trenerteam. Jeg har heldigvis to karer som står klare for å ta en enda større rolle når jeg er ute. Vi er veldig tydelig på at vi er et trenerteam der alle bidrar, sier hun og fortsetter:

– For meg er det utrolig spennende å oppleve håndballen fra et annet perspektiv enn som spiller. Det er en unik sjanse for meg å få jobbe med Valery (Putans). Jeg står som hovedtrener, men vi vet hvem som er sjef på «20 x 40» «20 x 40»Håndballbanen er 20 meter bred og 40 meter lang.. Vi deler rollen, sier hun.

Klubben har to seriekamper etter hennes termin i november. Så er det VM-pause. Kari Aalvik Grimsbø kan være tilbake allerede på nyåret.

– Det blir ingen vanlig mammaperm. Jeg blir ute i november og desember, men håper at ting går greit og at jeg fra januar kan begynne å jobbe igjen, og gradvis øke utover våren, sier hun.

– Du bryter en barriere som gravid hovedtrener?

– Ja, men det går på grunn at vi samarbeider hjemme i forhold til permisjonstiden, sier hun. Hun bor med ektemannen Håvard og barna i sitt nybygde hjem ved Trondheimsfjorden. Søsteren er nærmeste nabo.

– Det har funket veldig greit med to barn. Med tre i trenerteamet så har man litt mer fleksibilitet. Jeg må ikke ut hver ettermiddag, men er likevel med på stort sett alt. Jeg får tid til å se familien, sier Aalvik Grimsbø.

Sist sesong endte Byåsen på 8. plass. I sluttspillets kvartfinale ble det tap for Vipers, men Champions League-vinneren måtte jobbe for å slå Byåsen med to mål i slutten av april. Tirsdag kveld møtes de igjen – i Kristiansand – i Tomas Tomàs Hlavatýs debut som Vipers-trener. Aalvik Grimsbø er «veldig spent».

– Vipers er veldig sterke. Utrolig rutine og utrolige vinnerskaller. Kanskje spiller de med en litt annen vri, sier hun.

PS! Vipers-Byåsen sendes kl. 18.15 på TV 2 Sport 2.