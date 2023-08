Karsten Warholm til VM-finale i Budapest med tidenes beste semifinale-tid

BUDAPEST (VG) Karsten Warholm (27) vant sin semifinale på 400 meter hekk med tiden 47,09 – tross at han traff et av hindrene.

47,09 er den raskeste semifinaletiden i et verdensmesterskap noen gang. Han var borti den andre av ti hekker, men hadde ellers full kontroll og finaleplassen var aldri truet.

– Jeg slo den (hekken) ganske kraftig. Det var ikke helt bra, men det går bra. Det er sånt som skjer, sier Warholm til NRK.

Til VG sier Warholm:

– Jeg tenkte ikke så mye da det skjedde. Det er litt instinktivt å bare fortsette der. Det har ikke så mye å si, det er bare en smell som jeg av og til får når jeg løper på trening også. Det det forteller meg, er at banen er sabla rask.

– Jeg kommer litt nærme, prøver å dra på litt mer og treffer den. Du ser på tiden at det likevel går helt fint.

For heldigvis gjorde det ikke noe skade. Til slutt var ulsteinvikingen i mål med tiden 47,09 – best av samtlige i de tre semifinale-heatene.

– Du mister utrolig balanse. Det er veldig ekkelt å lande i så stor fart etter å ha vært borti hekken. Sånne små ting kan ødelegge rytmen hele veien, sier NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov om Warholms «uhell».

Fakta Finalefeltet onsdag kveld Karsten Warholm - semifinaletid på 47,09

Rai Benjamin - 47,24

Roshawn Clarke - 47,34

Trevor Bassitt - 47,38

Alison dos Santos - 47,38

Kyron McMaster 47,72

Rasmus Mägi - 48,30

Joshua Abuaku 48,39 Vis mer

Han hadde ikke ventet at det skulle gå så fort i semifinalen.

– Jeg tror aldri jeg har vært i et mesterskap med så sterke tider i semifinalen, sier Warholm.

Onsdagens VM-finale blir Karsten Warholms første møte med de antatt sterkeste konkurrentene – Alison dos Santos og Rai Benjamin – denne sesongen.

TRØKKET TIL: Alison dos Santos og Rai Benjamin side om side i semifinalen

Rai Benjamin vant sin semifinale med 47,24 (nest beste semifinale-tid bak Warholms 47,09 i semifinalene) foran Alison dos Santos’ 47,38. Kyron McMaster fra De britiske Jomfruøyer imponerte også i første semifinale med tiden 47,72 – tross en bedagelig innspurt.

– Det er ingen tvil om at den fysiske formen er særdeles bra. Det er en beskjed til de to andre (Benjamin og Dos Santos) om at de kan vente seg kraftig motstand, sier NRK-kommentator Jann Post etter Warholms semifinale.

Nordmannen spår en rask tid i finalen.

– Alle er ganske giret. Det blir en tøff finale, spår Warholm.

Line Kloster tok seg videre fra forsøket til semifinalen på 400 meter hekk.

VIDERE: Line Kloster løp og hoppet seg til VM-semifinale.

Karsten Warholm mener selv at han aldri har kommet bedre rustet til et mesterskap før. Han har vunnet alt han har stilt opp i denne sommeren og levert noen av tidenes beste tider:

46,52 på Bislett – historiens femte beste tid

47,57 i Stockholm (regnvær)

46,76 på Jessheim (NM)

46,51 i Monaco – historiens fjerde beste tid

Warholm har verdensrekorden på 45,94 fra OL-gullet i 2021. Han har også to VM-gull og to EM-gull.

Onsdag kan bli litt av en kveld for norsk friidrett: