Frykter for resten av vinteren: - Utrolig kjipt

Marte Skaanes (26) vil gå verdenscup de neste ukene. Da passet det svært dårlig med avlyst NM-renn.

Gjøvik 20230121. Marte Skaanes etter lørdagens avlysning under norgesmesterskapet på ski på Gjøvik. Foto: Terje Pedersen / NTB

21.01.2023 11:58

– Veldig kjipt for Vind som arrangør, løypene her er fantastiske. Og samtidig utrolig kjipt for min egen del, sier Skaanes til Adresseavisen.

Hun fortsetter:

