O’Sullivan kritisk etter Norge-thriller: – Vi er litt illojale mot eget spill

KRAKOW (VG) (Nederland – Norge 26–27) Kaptein Christian O’Sullivan (31) mener Norge ikke fulgte planen da Nederland rystet dem før pause i gruppefinalen.

KUNNE JUBLE TIL SLUTT: Norge og Christian O’Sullivan slo Nederland i en slitekamp.





17.01.2023 23:54

– Veldig mye bedre i andre omgang enn første omgang. Vi har store problemer mot et veldig godt angrepslag. Vi er litt illojale mot eget spill, og tar ikke sjansene vi ønsker, sier Christian O’Sullivan til VG og konstaterer:

– Da er det vanskelig mot Nederland.

Norge snudde fra 13–17 og vant 27–26 etter en thrilleravslutning. Norge vant med det gruppen og tar med seg full pott til hovedrunden.

Fakta VM-veien videre Norge tar med seg fire poeng i mellomrunden. Norge skal møte Serbia (torsdag), Qatar (lørdag) og Tyskland (tirsdag). De to beste lagene fra mellomrunden, går til kvartfinale. Slik er stillingen før de tre neste kampene: Norge 4 poeng Tyskland 4 poeng Serbia 2 poeng Nederland 2 poeng Qatar 0 poeng Argentina 0 poeng Vis mer

Men i første omgang så det en periode stygt ut. Nederland ledet på det meste med seks mål og Luc Steins imponerte voldsomt. Også offensivt knotet Norge.

– Det er lett å bli for ivrig, sier Sander Sagosen. Han sier Norge måtte bruke en omgang på å finne den riktige balansen mellom å gå i dueller og få fart på ballen.

– Det er ikke det at det er dårlige sjanser (som Norge tar), men om vi spiller ballen noen flere ganger får vi en bedre sjanse. Det synes jeg vi ser i andre omgang, forklarer O’Sullivan.

Fakta VG-BØRSEN Kristian Sæverås 7 8 redninger/22 skudd Torbjørn Bergerud 2 3 redninger/15 skudd Vetle Eck Aga 5 Ingen skudd Sander Sagosen 7 7 mål/11 skudd – 1 feil Sebastian Barthold 5 4 mål/8 skudd – 1 feil Sander Øverjordet 4 Ingen skudd Petter Øverby 5 2 mål/2 skudd – 1 feil Magnus Gullerud 5 1 mål/1 skudd Gøran Johannessen 7 4 mål/5 skudd Christian O’Sullivan 6 2 mål/4 skudd – 1 feil Harald Reinkind 5 2 mål/4 skudd Kevin Gulliksen 6 3 mål/5 skudd Magnus Abelvik Rød 6 2 mål/5 skudd – 2 feil Jonas Wille (trener) 6 Vis mer

O’Sullivan får støtte av landslagssjefen i den vurderingen:

– Ja, fordi vi «stretcher» ikke det nederlandske forsvaret. Det gjør vi mye bedre i 2. omgang, sier Jonas Wille. Etter syv seire og 83 plussmål fikk han smake på en jevn kamp.

– Jeg er stolt av laget og synes det var sterkt av laget å snu dette. Dette er første gang vi blir testet ut ordentlig. I pausen var spillerne rolige og konstruktive. Vi var i stand til å endre både forsvars- og angrepsspill i løpet av kampen, sier han.

Etter hvilen fikk Norge bedre kontroll defensivt og flyten ble også bedre fremover.

– Vi står veldig, veldig tett i midten. Da blir de avhengig av å ta skudd fra kant og dårlig vinkler, påpeker O’Sullivan.

STORSPILTE: Luc Steins for Nederland.

Han mener Norge også fikk bedre tak på Luc Steins.

– Vi får litt bedre treff på ham. Han glir bare gjennom oss i første omgang, vi fikk ikke kontakt med ham. Når han får går nord og sør sånn, er han umulig å stoppe, sier O’Sullivan og beskriver endringen i andre omgang slik:

– Vi klarer å få en liten dytt på ham. Han er ikke verdens sterkeste spiller, selv om han er ekstremt rask. Men med en liten push på han, klarer vi å rydde ham bort.

Magnus Abelvik Rød, som scoret to avgjørende mål i sluttminuttene, konstaterte at «det handlet om mental styrke» denne kvelden i polske Krakow.

– Og det synes jeg hele laget viser. Det er det jeg er mest stolt av i dag, sier Abelvik Rød.

Nederlands Luc Steins klarte ikke å skjule skuffelsen etter kampen.

– Jeg er ikke fornøyd med kampen. Vi var så nærme å gjøre noe spesielt i dag, hvert fall få uavgjort. I andre omgang hadde vi ikke den samme energien, sier Steins til Viaplay.

Han opplevde at Nederland tenkte for mye på taktikk enn å spille med hjertet etter hvilen.

– Det er dritt nå, men det er et godt tegn at vi er så nærme et topplag.