Norges superkeeper foran Sverige-kampen: Heier på svensk klubblag

LJUBLJANA/OSLO (VG) Håndballandslagets keeperveteran Katrine Lunde (42) røper foran EM-oppgjøret mot Sverige lørdag kveld at hennes favorittlag i fotball – ja, faktisk – er svensk.

HVA SIER DU? Katrine Lunde sammen med keeperkollega Silje Solberg-Østhassel (t.h) og Norges kaptein Stine Bredal Oftedal etter EM-seieren over Sveits (38–21).

12. nov. 2022 18:26 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har vel sett fire kamper i år, forteller Lunde – til daglig siste skanse for Kristiansand-klubben Vipers – til svenske Aftonbladet arrow-outward-link .

Hvem har hun fire ganger reist over 600 kilometer – en vei – for å heie på i Allsvenskan?

Svar: Malmö FF.

– Det råder det ingen tvil om, svarer hun på spørsmål om hvilket lag hun holder med i den svenske toppserien i fotball.

– Når jeg har fri, drar jeg dit, tilføyer hun.

Det er imidlertid ikke bare fotballen i Malmö som øver tiltrekningskraft på «den norska supermålvakten». Katrine Lunde er nemlig gift med Malmö FFs assisterende trener Nikola Trajkovic. 41-åringen fra Serbia kom i januar til Skåne-klubben sammen med landsmann Milos Milojevic (40), som siden er byttet ut som hovedtrener.

Åge Hareide tok over som arrow-outward-link sjeftrener for to måneder siden. Nikola Trajkovic fungerer nå som assistenttrener for Norges tidligere landslagstrener.

TRENERTEAM: Disse har ledet Malmö FF denne høsten: Fra venstre Åge Hareide, assisterende trener Nikola Trajkovic, sportssjef Daniel Ancdersson og assisterende trener Jeffrey Aubynn.

MFF kommer ifølge Aftonbladet til å presentere en ny trener ganske snart. Hvilken skjebne som da venter Katrine Lundes ektemann, er uvisst.

De to traff hverandre da hun spilte for ungarske Györ på begynnelsen av 2010-tallet (2010–2015). Paret har datteren Atina sammen. Hun bor hos Lunde i Kristiansand. På spørsmål om hvordan det er å ha et slikt distanseforhold, svarer Katrine Lunde at det kan være litt utfordrende.

På spørsmål fra VG i Ljubljana «om kombinasjonen med å ha barn», svarer hun at det kan være vanskelig å kombinere toppidrett med sin bedre halvdel.

– Det kan være utfordrende. Sånn som nå når det blir lang tid uten, sier hun.

– Men jeg har en veldig flott storfamilie som hjelper veldig mye. Vi ønsker jo å være sammen. Men om det ikke går, ønsker vi å få det til best mulig. Det er vanskelig når begge to skal gå på kontrakt, sier hun.

– Er det en forskjell på å møte Sverige nå som du har en kobling dit, spør Aftonbladet.

– Nei, egentlig ikke. Jeg har alltid hatt mange venner i Sverige, svarer Norges ballstopper.

I Vipers er hun klubbvenninne med Sveriges EM-spiller Jamina Roberts.

Katrine Lunde har vunnet flere mesterskapsgull enn noen andre håndballspillere siden hun tok sitt første for 20 år siden: To i OL, to i VM og fem i EM. Hun sier at det er veien frem til mesterskapene hun synes er gøy.

– Veien er mer spennende enn målet. Når jeg ikke har mer motivasjon, slutter jeg. Da er det ikke lenger verd all tiden borte fra familien som kreves, sier hun til den svenske avisen foran Norges første kamp i hovedrunden i Ljubljana-EM.