VIF slo Stjernen etter brannalarm-kaos – Sparta med ti strake seire

(Vålerenga – Stjernen 5-2, Sparta – Stavanger Oilers 4-1) Et bluss utløste brannalarmen i Jordal Amfi ved kampstart. Etter evakuering og 20 minutters opphold, valset Vålerenga over Stjernen.

DRO FRA STJERNEN: Vålerenga økte forspranget fra Stjernen med fire poeng, og ligger nå fire poeng bak serielederne Sparta.

17. nov. 2022 21:13 Sist oppdatert nå nettopp

Sparta fortsetter sin enorme rekke, og leder Fjordkraft-ligaen etter nok en seier over Stavanger Oilers.

Kun 17 sekunder ut i første periode gikk den automatiske brannalarmen i Jordal Amfi. Det skal ha blitt utløst av et bluss. Publikum måtte evakuere ishallen i hovedstaden, men fikk komme tilbake til tribunene igjen etter 20 minutter.

Da tok det under fire minutter før formspilleren Thomas Olsen hadde sendt vertene i ledelsen. Løperen styrte et skudd forbi Jesper Eliasson i Stjernen-buret, og VIF fikk en drømmestart etter brannalarm-kaoset.

Andreas Heier utlignet for bortelaget midtveis i perioden, men VIF våknet virkelig opp igjen like før kampens første pause. Pontus Finstad og amerikanske Mark Auk satte inn 2–1 og 3–1 under periodens to siste minutter, og vertene hadde et glimrende utgangspunkt for resten av kampen.

Finstad ble tomålsscorer i andre periode, og VIF kunne fokusere på å dra i land 4–1-ledelsen i tredje periode. Vålerenga hadde brukbar kontroll, selv om Stjernen havnet i overtall ved flere anledninger.

Håkon Stormli tente håpet for gjestene, men Finstad satte inn sitt tredje for kvelden da Stjernen tok ut keeper i sluttminuttene.

Stillingen i toppen:

Sparta Sarpsborgs kruttsterke sesong fortsetter, etter nok en seier over Stavanger Oilers. På tirsdag slo sarpingene Oilers 3–2 i Stavanger, og fulgte opp borteseieren med 4–1 i et stappfullt Sparta Amfi.

Sparta leder Fjordkraft-ligaen med 47 poeng, etterfulgt av Vålerenga med 43 og Stjernen med 39.

Serielederne har tatt ti strake trepoengere. Ingen av Spartas siste ti kamper har heller gått til spilleforlengelse, som betyr at laget står med 30 poeng og full pott siden overtidstapet for Lillehammer 8. oktober.

Målene skulle ikke komme før i andre periode, men Emil Lundberg og Kristian Jakobsson sørget for at det sto 2–0 til vertene med fem minutter igjen å spille av perioden.

Oilers’ Tommy Kristiansen var tilbake etter et skadeopphold mot gamleklubben, og reduserte for gjestene like etter Spartas andre nettkjenning. Kristiansen markerte seg også i tredje periode – men med negativt fortegn.

33-åringen taklet Jonas Meisingset stygt, og ble belønnet med både 5-minutter personlig utvisning ut kampen. Da brukte Sparta og Lundberg kort tid på å øke ledelsen, før Henrik Knold satte inn 4–1 i det åpne buret med to minutter igjen å spille.