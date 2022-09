Dorsin skrev på for tre år i RBK

En ny Dorsin har skrevet proffkontrakt med Rosenborg.

8. sep. 2022 22:01 Sist oppdatert 8 minutter siden

Frøya Brennskag-Dorsin skrev torsdag under en treårs proffkontrakt med Rosenborg. 2007-modellen har spilt og trent med U-20 laget til Rosenborg denne sesongen, og ble tidligere i sommer tatt ut på J15-landslaget.

På hjemmesiden til RBK Kvinner omtales hun som hurtig og kraftfull. I et intervju med Adresseavisen tidligere i sommer sa 15-åringen at målet var å komme på A-laget så fort som mulig. Nå er det et faktum.