Simone Biles ville fokusere på sin mentale helse. Nå er hun tilbake for fullt

Simone Biles (26) har holdt seg borte fra konkurranser og konsentrert seg om sin mentale helse. Men i comebacket tok hun publikum med storm.

Simone Biles ved avslutningen av sin frittståendeøvelse under US Classic utenfor Chicago. Vis mer

Amerikaneren var forventet å bli OL-dronning i Tokyo - men trakk seg først fra lagfinalen og så fra mangekampen.

I US Classic utenfor Chicago var hun tilbake med et brak. Det ble seier.

Til tross for to års opphold - eller kanskje nettopp på grunn av det - var Simon Biles tilbake i storform.

– Jeg føler meg virkelig bra, både mentalt og fysisk, sier Biles ifølge Reuters.

– Så det ut som om jeg hadde det moro, spør hun journalistene.

Under Tokyo-OL sendte den amerikanske troppen ut en pressemelding der det het at Simon Biles trakk seg «for å fokusere på sin mentale helse».

Hun opplevde fenomenet «skrusyken» eller «twisties», som er når en turner mister evnen til å orientere seg i lufta.

Simone Biles var et eneste stort smil etter seieren i US Classic. Vis mer

Hun var også en av over 90 kvinnelige amerikanske gymnaster, som har fortalt at den tidligere landslagslegen Larry Nassar forgrep seg på dem. Nassar ble i 2018 dømt mellom 40 og 125 års fengsel for overgrep på hundrevis av kvinnelige utøvere.

26-åringen slo igjennom for ti år siden, og ekspertene snakker nå om at hun kan bli gullfavoritt i Paris-OL neste år.

Selv snakker hun om «å leve i øyeblikket» og vil ikke se så langt. I vår giftet hun seg med NFL-spilleren Jonathan Owens.

Med sin 32 OL- og VM-medaljer er hun den mest suksessfylte amerikanske turner gjennom tidene.